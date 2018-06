Pulsvisserij verdient een echte kans

Morgen betogen vissers op de Dam. Ze hebben groot gelijk. Sterker nog: de milieubeweging en dierenactivisten zouden de vissers hier moeten steunen.

Vooral Nederlandse vissers hebben de laatste jaren vele miljoenen euro’s gestoken in milieu- en diervriendelijke technieken. De oude boomkortechniek, die kabels over de zeebodem trok, maakte plaats voor de pulskortechniek. Met kleine stroomstootjes komt de platvis zoals schol van de bodem in het net, andere vissoorten blijven ongemoeid. Minder brandstofverbruik, minder CO2 en minder bodemberoering: de voordelen zijn legio.

Vissers maken zich terecht boos dat de EU afstevent op een verbod van deze techniek. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen zoeken dezer dagen een compromis. Het ziet er daarbij slecht uit voor de 22 Nederlandse pulskotters: zij moeten waarschijnlijk hun oude schadelijke boomkor weer over de bodem gaan slepen.

Waarom toch? De Nederlandse overheid en de uiteindelijk 84 Nederlandse vissersschepen hebben steeds ontheffingen gekregen van de Europese Commissie voor de pulskor-techniek. Andere landen waren niet zo actief.

Waren de Nederlandse aanvragen ietwat creatief? Wellicht. Was dat bij andere lidstaten onbekend of tegen de afspraken? Nee. Brussel verleende ontheffingen op basis van wetgeving die we in Europa samen hebben afgesproken.

De resultaten van deze vismethode waren bedoeld voor wetenschappelijke experimenten. Maar Nederland nam wel ruim de tijd om de bevindingen op te sturen naar Brussel. In 2016 heb ik toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam, samen met een Duitse CDU-collega in het Europees Parlement, al gewezen op de noodzaak van voorlopige onderzoeksresultaten.

Zondebok In afwachting van de resultaten werkte ik in het Europees Parlement aan een compromis voor volledige toelating van deze manier van vissen zodra keihard wetenschappelijk bewezen zou zijn dat de pulstechniek ecologisch voordeliger en duurzamer is dan bestaande ­toegestane technieken. Maar politici die in januari luidkeels een totaalverbod eisten, waren niet de visserijspecialisten in het EU-Parlement. Men ziet hen nooit deelnemen aan commissievergaderingen of -hoorzittingen. Zij zijn niet geïnteresseerd in de conclusies van het pulsonderzoek. Deze politici waren misleid door de antivisserij-agenda van de Franse organisatie Bloom, slim gesteund door Franse vissers met een ouderwetse verlieslijdende vloot, op zoek naar een zondebok: Holland. In praktijk hebben consumenten geen trek in babyschollen of andere kleine vis De vermorzeling van een klein EU-land door een groot EU-land: de Franse president Macron sprak zich tijdens zijn staatsbezoek aan Den Haag fel uit tegen de Nederlandse pulsvisserij. En premier Rutte die daar niet op reageerde: het belooft weinig goeds voor de toekomst van cruciale Europese samenwerking.

