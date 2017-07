Publiek vroeg niet om toegift van PvdA

Tegenargument van de PvdA is dat Ahmed Marcouch gewoon door de democratisch gekozen Arnhemse gemeenteraad is voorgedragen. Bij staatssecretaris Martijn van Dam zijn hoogstwaarschijnlijk ook de goede procedures gevolgd. Daar is dus niks mis mee. Maar moeten PvdA-politici en andere bestuurders zich ook niet afvragen wat voor een signaal ze hiermee afgeven?

Het doet me denken aan een gymles op een middelbare school. De klas mag vooraf kiezen of er gevoetbald, gehockeyd of gekorfbald gaat worden. De klas stemt massaal voor voetballen en hockeyen. Van de dertig kinderen stemmen er slechts twee voor korfballen. Toch besluit de gymleraar om de klas te laten korfballen. Theoretisch staat de gymleraar volledig in zijn recht om dit te bepalen. In de praktijk maakt hij zich daarentegen absoluut niet geliefd bij de klas. Dit is echter precies wat PvdA de afgelopen weken doet.

De partij stelt zich nog altijd niet terughoudend op als er vacatures zijn.

Foutieve gedachtegang De partij verloor bij de Tweede Kamerverkiezingen maar liefst 29 zetels. De negen zetels die de socialisten wisten te bemachtigen, staan gelijk aan nog geen zes procent van de stemmen. Toch blijkt dat PvdA'ers zich nog altijd niet terughoudend opstellen wanneer er een bestuurlijke vacature beschikbaar komt. Dan is het ook niet verwonderlijk dat de kloof tussen burger en politiek, waar Lodewijk Asscher het zo vaak over heeft, niet geslecht is. Het is natuurlijk ook ongeloofwaardig om als partij te zeggen dat je voor alle burgers wil opkomen door ze vervolgens keihard te negeren. Het gevolg is dat er juist geen bruggen worden geslagen. Door de wensen van de kiezers naast je neer te leggen, voorzie je uiterst bedenkelijke partijen als de PVV van brandstof. Natuurlijk is het onzin dat er een kartel of iets dergelijks zou bestaan, maar deze foutieve gedachtegang wordt door deze socialistische hardnekkigheid voor velen wel steeds geloofwaardiger. Juist dan vergroot je kloven in plaats van naar verbinding te streven. Soms krijg je een kloof gedicht door afscheid te nemen. Dat zou ook het devies moeten zijn voor de arbeiderspartij. De PvdA moet zich echter eerst realiseren dat haar optreden voorbij is. En het publiek heeft niet gevraagd om een toegift. Sebastian Wijnands

student Bestuurs- & Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht

