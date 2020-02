Puberkinderen van vrienden bleven vanaf de borrel tot laat erbij zitten

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort, of juist niet.

Beste Beatrijs,

Wij waren uitgenodigd bij vrienden thuis voor een etentje. Hun pubers zaten er vanaf de borrel tot laat bij. Het was best gezellig, al die verhalen van de kinderen, maar wij kwamen voor onze vrienden. Toen onze kinderen jonger waren, aten ze soms even mee als we gasten hadden (vaker niet overigens) en verdampten al snel na het toetje. Wat is de norm?

Te gezellige kinderen

Beste Te gezellige kinderen,

Gebruikelijk is dat thuiswonende kinderen zich na een gemeenschappelijke maaltijd met gasten van hun ouders terugtrekken om iets voor zichzelf te gaan doen. Doorgaans hebben kinderen geen zin om de hele avond aanwezig te zijn bij in hun ogen saaie volwassenen-gesprekken en zoeken ze elders in huis vertier. Maar toen u bij uw vrienden was uitgenodigd, bleven hun kinderen erbij zitten en voerden zelfs het hoogste woord. Dit komt zelden voor, maar als gast kunt u moeilijk de kinderen vragen of ‘ze geen huiswerk of zoiets te doen hebben?’ De enigen die de kinderen kunnen suggereren om wat anders te gaan doen zijn de ouders en die vonden het kennelijk wel best.