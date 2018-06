Pssst, waar zijn de gestolen 'gouden' spikes van Usain Bolt?

Het is zaterdagochtend, even over half acht. Ik zit in de auto. De dufheid die ik net nog voelde is helemaal verdwenen. Mijn verbeelding draait op volle toeren. De schuld van de radio is het, waaruit ik zojuist hoorde: “De schoenen van Usain Bolt zijn gestolen. Althans, de schoenen die hij aan had tijdens het winnen van de 100 meter tijdens de Olympische Spelen van Londen.”

Lees verder na de advertentie

Ze bleken verdwenen uit het huis van een Britse verzamelaar, gestolen door een zwerver die ook in een hele trits andere huizen had ingebroken. De zwerver, een 35-jarige man, was inmiddels opgepakt. Maar van de schoenen was nog geen spoor. De verzamelaar was ontroostbaar. Hij had de gesigneerde spikes gekocht op een veiling, voor joost mag weten hoeveel, want deze spikes zijn zeer uniek: Bolt liep er zijn olympisch record van 9,63 op.

Psssst meisje. Schoentjes kopen? Van Usain Bolt! Echte! Kijk maar. Dagen liep de zwerver met de spikes rond

Zou de zwerver hebben geweten wat hij meepakte? Dat ligt eraan hoe de spikes erbij stonden, denk ik. Misschien wel op een fraai uitgelicht sokkeltje dat zacht zoemend ronddraaide. Dan had hij hoogstwaarschijnlijk wel door dat hij niet met zomaar een paar schoenen van doen had. Maar je weet het niet. Misschien stonden de spikes ook wel achteloos tussen de andere verzamelde objecten. Dacht de zwerver, met een blik op zijn eigen afgeragde gympies: hee, sneakers. Handig.

Pas buiten, bij het bekijken van de buit, ontdekte hij de spijkertjes onder de zolen. Zich afvragend wat je in ’s hemelsnaam met spijkers onder je voeten moet leverde passen een tweede teleurstelling op: met schoenen maatje 47,5 kon hij niet zo makkelijk uit de voeten. Kak, moet hij gedacht hebben. Voor niks gestolen. Met een zwaai gingen de spikes de bosjes in. Welke bosjes, dat wist hij natuurlijk niet meer toen de politie hem eenmaal oppakte.

Zo kan het gegaan zijn. Maar was de zwerver een beetje snugger en niet al te zeer onder invloed van het een of ander, dan moet de behoorlijk leesbare handtekening van Bolt hem toch opgevallen zijn. Net als de naam van de atleet in de schoenlippen en het Jamaicaanse vlaggetje om de veters bij elkaar te houden. Shiiiiiiiiittt, zal hij gedacht hebben. Zouden ze echt zijn? Dan zijn ze veel, heel veel geld waard. Snel, telefoon erbij. Beltegoed op. Juist nu! So far voor eBay.

Nou. Dan maar de straat op. Psssst meisje. Schoentjes kopen? Van Usain Bolt! Echte! Kijk maar. Dagen liep de zwerver met de spikes rond, de gaten in zijn eigen gympies werden groter en groter. Niemand keek naar hem om. Laat staan dat iemand een blik op de schoenen wierp. Na de zoveelste vruchtbare poging de spikes te verkopen (‘tientje zijn ze van jou!’) smeet hij ze nijdig in de dichtstbijzijnde vuilnisbak. Waar dat precies was wist de zwerver bij zijn arrestatie niet meer.

De politie heeft het publiek gevraagd naar de schoenen uit te kijken. In alle vuilnisbakken lijkt mij geen slechte aanvulling.

Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Hier vindt u meer van haar columns.