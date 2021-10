Protestanten moeten luider protesteren tegen hedendaagse uitbuiting

Nog steeds parasiteren we op andere delen van de wereld, ook na afschaffing van slavernij en na de dekolonisatie. De protestantse wereld mag wel luider tegen dit onrecht in verzet komen, vinden Paul Schenderling en Matthias Olthaar, auteurs van Hoe Handel ik Eerlijk en medeoprichters van de stichting Genoeg om te Leven.

Het is goed en nodig dat onze protestantse kerken nader onderzoek zijn gestart naar hun rol in het koloniale verleden (Trouw, 12 oktober). Er is een historische schuld, die geen verleden tijd is zolang we haar niet onder ogen komen, belijden en ons verzoenen met hen die de pijn al generaties met zich meedragen.

De nadruk op bevrijding loopt als een rode draad door het Bijbelse verhaal, van Exodus tot Jezus en zijn afkeer tegen alle vormen van beknelling. Kerken zouden altijd voorop moeten lopen tegen ongelijkheid en tegen het kleineren van de ene groep door de andere. Terecht geeft PKN-scriba René de Reuver dan ook aan dat onderzoek naar het verleden direct als een spiegel voor het nu moet werken. Want is de uitbuiting van niet-westerse landen eigenlijk wel gestopt toen de slavernij werd afgeschaft?

Slavenschepen in Middelburg

We gaan ruim vier eeuwen terug in de tijd. Toen in 1596 de eerste tot slaaf gemaakte Afrikanen door Portugezen op het marktplein van Middelburg werden verkocht, brieste de stad van verontwaardiging. De Staten van Zeeland lieten snel van alle kansels in Zeeland een afkondiging voorlezen dat alle slaafgemaakten direct moesten worden vrijgelaten. Toch zouden in de twee eeuwen daarna vele slavenschepen aanmeren in de haven van Middelburg, zonder de minste ophef te veroorzaken.

Dat kon doordat slavenschepen voortaan de slaafgemaakten rechtstreeks van Afrika naar Amerika brachten en diezelfde schepen ­alleen de eindproducten van de plantages terugbrachten naar Middelburg. Al snel stelden de Staten van Holland en de dominees hun mening bij en verkondigden ze dat alleen slavernij op Nederlands grondgebied was verboden en dat ­alleen niet-christenen tot slaaf mochten worden gemaakt.

Herendiensten

Na de afschaffing van de handel in slaafgemaakten werd de uitbuiting voortgezet met andere middelen. In het koloniale tijdperk moesten mensen in Nederlands-Indië met grond 40 procent van het land en van hun arbeid afstaan. Mensen zonder grond moesten 200 dagen per jaar herendiensten leveren. Tussen 1831 en 1877 was de helft van de Nederlandse belastingopbrengst afkomstig uit Nederlands-Indië. Vanaf de kansel bleef het meestal stil. Het economisch hoogtepunt en humanitair dieptepunt werd bereikt rond 1920. Op dat moment waren er meer dan 800.000 voltijds werkenden ten dienste van de Nederlandse economie. Dit komt neer op 0,6 voltijdsbaan per Nederlands huishouden.

Ook na de dekolonisatie is de ­uitbuiting niet gestopt. In onderzoek dat we binnenkort publiceren, tonen we aan dat momenteel 14 miljoen mensen in niet-westerse landen werken ten behoeve van de Nederlandse economie. Dit is 1,8 voltijdsbaan per Nederlands huishouden, terwijl Nederlanders zelf 0,9 voltijdsbaan per huishouden werken. Deze mensen werken onderbetaald, onder relatief slechte omstandig­heden en meestal zonder sociaal vangnet. Voor onze consumptie wordt elders elf keer het oppervlak van Nederland gebruikt.

Koelbloedig aan het parasiteren

“Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden”, luidt een cynisch spreekwoord dat Jeremia en Ezechiël ­citeerden. In zekere zin hebben wij geperfectioneerd waar onze VOC-voorouders mee begonnen: overzeese zelfverrijking ten koste van de levenskwaliteit van anderen. Dat is de spiegel waarin we kijken als we ons duistere verleden onderzoeken: we zien goedkope productie onder slechte omstandigheden, we zien onvrijheid en ongelijkheid ten bate van onze economie en consumptie.

Het wordt tijd dat protestanten luider protesteren tegen de schaamlappen van marktwerking, werkgelegenheid en wereldhandel, die verhullen dat ons werelddeel nog altijd koelbloedig aan het parasiteren is.

