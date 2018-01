Protest brengt Iran op weg naar democratie

De protesten in Iran houden al meer dan een week aan. Ze zijn een uiting van de structurele boosheid van de bevolking, over het falen van de politiek, over corruptie, verspilling en zelfverrijking van de zittende macht. De bevolking eist daarom verandering en richt haar pijlen op de kern van het regime. Het wezenlijke bestaan van de Islamitische Republiek berust op haar theologische fundamenten, en deze golf van antiregeringsprotesten brengt de regering in een diepere crisis, die niet alleen economisch is. Wanneer mensen antiregeringsleuzen roepen, betekent dit een politieke crisis.

De houdbaarheidsdatum van de islamitische regering is verlopen en de huidige wetgeving loopt tegen haar grenzen aan om het land te kunnen besturen. De regering probeert via een politieke manoeuvre met loze economische beloften tijd te rekken om de situatie te kunnen stabiliseren.

De historische ballast van de regering werkt in het voordeel van de bevolking. De regering kan niet langer met geweld en toenemende repressie het land besturen en moet toegeven aan de eisen van de bevolking. Deze staatskundige noodzaak zal de regering in een diepere crisis brengen.