Proficiat! Het boerkaverbod is nog geen drie weken van kracht en nu al een dode letter

De overwinning is natuurlijk verrukkelijk voor Angela en haar salafistische broeders en zusters. Dat erkennen we volmondig en we applaudisseren voor dit huzarenstukje dat de Nederlandse rechtsstaat tot Venezolaanse proporties heeft teruggebracht.

Door tegen de geldende wet in een bus in te stappen terwijl ze gezichtsbedekkende kleding droeg, heeft Angela de weldenkende gemeente gealarmeerd. De buschauffeur hield zich aan de wet en belde de politie. Door de ophef (vrouw met nikab gaat klacht indienen, voelt zich ‘als een zwarte in de VS’ en maakt de chauffeur uit voor PVV’er) kon Angela de volgende dag ongehinderd de bus in: de politie kwam niet meer opdagen.

Er zijn nog geen drie weken voorbijgegaan sinds het zogenaamde boerkaverbod van kracht werd, maar nu al is deze wet een dode letter. Proficiat! Broeder Arnoud van Doorn van de islamitische partij PvdE kon victorie kraaien in een tweet: ‘ Chauffeur krijgt reprimande. Mooi.’ Inderdaad, een chauffeur die de Nederlandse wet respecteert hoort op de blaren te zitten. Je kunt misschien treuren dat hiermee het lieflijke Koninkrijk aan Zee tot een soort bananenmonarchie is gedegradeerd, waar wetgevers voor spek en bonen teksten concipiëren en waar laffe handhavers (politie, vervoersbedrijven, ziekenhuizen) niets handhaven, maar verrassend is dit niet.

Al bij het ingaan van de wet op 1 augustus had de weldenkende elite besloten de wet te torpederen. Door een manifest, furieuze opiniebijdragen, boerkavrienden bij Amnesty International en venijnige hoofdcommentaren in de kwaliteitspers. Zelf de hoofdredacteur van het rechtse Elsevier, Arendo Joustra, kwam op voor de vrijheid om ‘zoiets persoonlijks als religieuze kledij’ te dragen. Maar het verste ging NRC Handelsblad, dat impliciet in de eerste zin van het commentaar opriep om de nieuwe wet met voeten te treden: ‘Van sommige nieuwe wetten mag gehoopt worden dat ze vanaf dag één een dode letter zullen zijn.’ Bijna gelukt: het werd dag twintig.

Meerderheid is voor handhaven

En toch. Deze wet is volgens de regels van de rechtsstaat met een meerderheid aangenomen. Niet verwonderlijk omdat 73 procent van de Nederlanders er voor is (peiling De Hond van 4 augustus) en 74 procent voor strikte handhaving ervan. Nog meer duidelijkheid? Op GroenLinks na, is bij alle politieke partijen, dus ook die tegen de wet stemden, een meerderheid van kiezers voor verbod en handhaven (!). Maar dit deert de 20 procent aan tegenstanders niet die op steun van de boven ons gestelde weldenkers en de terugtrekkende handhavers kunnen rekenen.

Ik weet eerlijk gezegd niet of het nieuws van de falende rechtsstaat in Nederland tot het dictatoriale Saudi-Arabië, het vaderland van de gevangenis van textiel, is doorgedrongen. Of bij de duizenden IS-vrouwen in detentiekampen voor wie nikab en boerka de vlag en de banier van hun onderwerping vormen. Maar voor dit meest infame werktuig van vrouwonderdrukking sinds de kuisheidsgordel is de Nederlandse ‘deëscalatie’ (ander woord voor verloochening) een victorie zonder weerga.

