Probleem voor Trump: zelfs door hem benoemde rechters passen de wet gewoon op hem toe

“Het is alsof je weer landt op planeet Aarde”, zei voormalig aanklager Andrew Weissmann donderdag op nieuwszender MSNBC. “Het voelde zo normaal.”

Dat hoor je niet vaak over de zitting van een rechtbank. Maar in de zaak waar het over ging: het conflict tussen Donald Trump en de Amerikaanse staat over documenten die hij na zijn presidentschap mee naar huis nam, was Weissmanns opluchting begrijpelijk.

Want in de weken nadat een ploeg FBI-agenten Trumps verblijf Mar-a-Lago in Florida had doorzocht, begon het erop te lijken dat er voor een ex-president andere regels gelden dan voor gewone mensen. En dat deze ex-president nog eens extra in de watten werd gelegd dankzij zijn eigen rechtersbenoemingen.

Dat begon al met de inval zelf: die kwam nadat Trump en het Nationaal Archief al een jaar hadden onderhandeld over teruggave van documenten. Het ministerie van justitie, dat door het Archief in de arm genomen was omdat het achterhouden van die documenten vermoedelijk strafbaar was, had de druk langzaam had opgevoerd: eerst verzoeken, toen dringende verzoeken, daarna een dagvaarding. Dat bracht een stroom documenten van Florida naar Washington op gang. Pas na tips dat de de teruggave nog altijd niet compleet was, kwam de inval van de FBI. Een gewone ex-ambtenaar, zeiden juristen en ex-ambtenaren die ervaring hadden met het bewaken van staatsgeheimen, was allang achter de tralies beland.

Trump blijft erbij dat de documenten van hem zijn, of tenminste dat hij als ex-president het recht heeft om ze in eigen beheer te houden en zelfs niet te laten zien aan personeel van de huidige president. Om ze terug te krijgen stuurde hij zijn advocaten op pad.

‘Winkelen onder rechters’

Die gingen echter niet naar de rechter die toestemming had gegeven voor de huiszoeking – een rechter die, zoals medestanders van Trump graag benadrukten, indertijd werd voorgedragen door de Democraat Barack Obama. Ze gingen evenmin naar de rechtbank in Washington, waar het ministerie van justitie is gevestigd dat de documenten kwam weghalen. In plaats daarvan deden ze een beroep op een andere rechter in Florida, Aileen Cannon. Dat is een relatief onervaren jurist, die in 2020 door Trump was voorgedragen, en die de Senaat pas op die post bevestigde in november van dat jaar, nadat Trump de verkiezingen al verloren had en ook de Republikeinse meerderheid in de Senaat nog maar een paar weken te gaan had.

Was Trump aan het ‘winkelen onder rechters’, gericht op zoek naar een die hem zijn zin zou geven? In dat geval deden zijn advocaten een goede aankoop. Cannon nam een besluit dat bij veel juristen de wenkbrauwen omhoog liet gaan. Ze stemde toe in het verzoek van Trump om een ‘special master’, een arbiter, de door justitie bij de huiszoeking meegenomen documenten – zo’n 11.000 stuks – te laten controleren. Die arbiter moest nagaan of er materiaal bij was dat viel onder de vertrouwelijkheid van correspondentie tussen advocaten en cliënten, of materiaal dat Trump als ex-president vertrouwelijk mocht houden. Tot die tijd mocht de FBI de documenten zelf niet meer bekijken.

Die eerste categorie, advocatencorrespondentie, was niet zo heel omstreden. De FBI had ook al een ‘filter-team’ naar de documenten laten kijken en eronder vallende stukken apart laten houden. Dat team kon daar objectief naar kijken, want het waren agenten die niet betrokken zijn bij het strafrechtelijk onderzoek naar Trumps omgang met de documenten.

Maar door die tweede categorie, presidentiële vertrouwelijkheid, te accepteren, ging Cannon wel heel ver met de advocaten van Trump mee. In tegenstelling tot wat juristen van links tot rechts menen, hield ze de mogelijkheid open dat Trump daarover gedeeltelijk gelijk zou kunnen krijgen van de special master. En ze nam zelfs het argument over dat de FBI voorlopig van de documenten af moest blijven, omdat er anders dingen uit gelekt zouden worden naar de media.

Even zag het ernaar uit dat dankzij rechter Cannon de zaak rond de meegenomen papieren enorme vertraging op zou lopen. Maar afgelopen week kwam daar een wending in, dankzij een slimme zet van het ministerie van justitie, en een niet zo slimme zet van het advocatenteam van Trump.

De zet van het ministerie was dat het rechter Cannon vroeg om alle documenten waar ‘geheim’ of ‘topgeheim’ op stond, van haar bevel uit te zonderen en de FBI daar gewoon toegang toe te geven. Dat zijn documenten die met de staatsveiligheid te maken hebben, en dus per definitie geen persoonlijke correspondentie zijn van Trump en in het beheer van het Witte Huis horen.

Cannon ging daar niet mee akkoord. Dus kon het ministerie in beroep gaan bij het gerechtshof in Atlanta. Van tevoren durfde niemand te voorspellen of dat beroep zou slagen. Juridisch leek het een uitgemaakte zaak dat het ministerie gelijk had, maar het hof in Atlanta is erg conservatief, en zou dus op de hand van Trump kunnen zijn. Maar degenen die zich zorgen maakten, hadden ongelijk. Het hof gaf het ministerie van justitie, en dus de FBI, weer toegang tot de als geheim aangemerkte documenten, en zei met zoveel woorden dat rechter Cannon er compleet naast zat en de hele zaak eigenlijk had moeten afwijzen. Dat was het unanieme oordeel van drie rechters, waarvan er twee door Trump benoemd waren.

De fout van het team van Trump was, dat ze als arbiter rechter Raymond Dearie naar voren schoven. Het ministerie van justitie ging daarmee zonder morren akkoord. Dearie, een 78-jarige gepensioneerde rechter in Washington DC, heeft een tijdlang gediend in een geheime rechtbank die operaties van de geheime diensten tegen Amerikanen moest beoordelen. Hij is dus zeer vertrouwd met overheidsgeheimen en het grote belang dat die niet in verkeerde handen vallen.

Tot verrassing van Trumps advocaten eiste Dearie helderheid van hen voordat hij aan het schiften van de documenten zou beginnen: is het waar, zoals Donald Trump in interviews heeft gezegd, dat hij als president van al die documenten waar met grote letters ‘geheim’ op stond de geheimhouding had opgeheven? De advocaten wilden het niet zeggen, maar daar nam Dearie geen genoegen mee. “Dan ben ik er klaar mee”, dreigde hij. Dan zou hij elk document waar ‘geheim’ op stond ook als zodanig behandelen, en vermoedelijk vervolgens aan het ministerie van justitie toewijzen.

Een paar dagen later voerde de arbiter de druk nog verder op. Trump heeft ook gesuggereerd dat sommige van de geheime documenten die de FBI in handen heeft nooit in Mar-a-Lago zijn geweest, en dat de FBI dat alleen maar zegt om hem strafbare feiten in de schoenen te schuiven. Maar in hun verzoekschriften aan rechter Cannon hebben de advocaten van Trump dat argument nooit gebruikt. Dearie wil nu voor komende vrijdag een officiële verklaring namens Trump: zijn er documenten waar de FBI over liegt, en welke dan?

Daarmee lijkt in ieder geval in de kwestie van de meegenomen papieren de tijd van bluf en verdachtmaking voorbij. Dankzij rechters die niet onder de indruk zijn van een ex-president.

En voor de advocaten van Trump zullen het een paar moeilijke dagen worden. Want bewijs voor de beschuldigingen van hun cliënt hebben ze niet, maar tegelijkertijd weet die van geen ophouden. “Als je de president van de Verenigde Staten bent”, zei hij deze week in een interview met Sean Hannity van de rechtse zender Fox News, “dan kun je geheimhouding opheffen door gewoon te zeggen ‘geheimhouding opgeheven’. Je kunt het zelfs doen door dat alleen maar te denken, omdat je de spullen naar Mar-a-Lago stuurt, of waar dan ook.”

In de ogen van Trump klopt dat vast allemaal. In de ogen van veel commentatoren in de media was het een schuldbekentenis, omdat de voormalige president zo toegaf dat hij bewust documenten mee naar zijn huis had genomen met belangrijke en wel degelijk nog geheime defensie-informatie. En in de ogen van zijn advocaten zal vermoedelijk wanhoop te lezen zijn geweest. Want de zaak ‘Donald Trump tegen de Verenigde Staten van Amerika’ is terug op planeet Aarde, waar de wet ook voor een ex-president gewoon de wet is.

Bas den Hond is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft wekelijks een column.