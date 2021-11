Probeer het eens met de roeispanen zingeving en discipline

Iedereen is tegen wachtlijsten in de ggz en toch bestaan ze al jaren. Sterker nog: ze worden steeds langer en uitzichtlozer. Petities, uren op een paal zitten, dagen in de hal van het ministerie van VWS bivakkeren, Kamervragen – het helpt geen bal.

Het nieuwe kabinet is het oude kabinet en eigenlijk ook de kabinetten daarvoor, dus de kans dat er komende jaren een concreet plan van aanpak komt is verwaarloosbaar.

Slecht nieuws maar, net zoals te weinig ic-plekken, de keiharde werkelijkheid in Nederland. Een land waar bijna 20 procent van de volwassenen ooit in zijn leven een depressie krijgt en waar het CBS begin september met cijfers kwam dat een ongeveer een kwart van de jongvolwassenen zich somber en neerslachtig voelt.

In zijn boek Homo Deus komt historicus Yuval Noah Harari tot de schokkende conclusie dat voor het eerst in de geschiedenis de kans groter is om door je eigen hand om het leven te komen dan door misdaad, terrorisme en oorlog tezamen.

Somberheid en andere mentale klachten blijven, net als het Covid-19 virus voorlopig onder ons. Door geobstipeerde zorg en gebrek aan politieke daadkracht moeten we onszelf zien te redden.

Twee mensen die recent in het nieuws waren vond ik hierin een voorbeeld: topdirigent Bernard Haitink, die op 92-jarige leeftijd overleed, en topbokser Tyson Fury, die opnieuw de wereldtitel zwaargewicht veroverde. Beiden worstelden met ‘een donkere trek’ in hun karakter, zoals Haitink dat formuleerde. Fury stond zelfs op het punt zich van het leven te beroven toen hij eenmaal wereldkampioen was omdat hij het gevoel had dat er niets meer was om voor te gaan.

Haitink: “Het is juist muziek die me bij de kraag vat en me boven mezelf uit tilt. Die me in mijn leven altijd heeft gered, eigenlijk.” De onontbeerlijke dagelijkse discipline van repeteren. In Haitinks woorden: “Je moet roeien met de riemen die je hebt en een van de riemen waarmee ik roei is mijn dirigeerstok”.

Een hoger doel en ijzeren discipline als remedie tegen de duisternis waardoor het leven soms ondragelijk kan zijn, ook als je niet depressief bent.

In zijn boek De zin van het bestaan beschrijft Viktor Frankl, een psychiater die de concentratiekampen overleefde en zijn kampgenoten probeerde te helpen, hoe mensen die geen doel meer hadden het risico liepen sneller te overlijden aan infecties of uitputting.

Of zoals psychiater Damiaan Denys recent in de Volkskrant zei: “Ik ben ervan overtuigd dat een mens het beste functioneert in een situatie waarin er eerder tekorten te zijn dan een tevéél”.

In de laatste decennia leerden we geloven dat beloning en verlossing van buiten komen. Een ernstige misvatting waar we doodongelukkig door worden. Zingeving en discipline zijn gelukkig de twee roeispanen waarmee we kunnen roeien om ons te behoeden tegen de uitzichtloosheid.