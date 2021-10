Prijsschieten op ongevaccineerde ‘aso’s’ is een riskant spelletje

Balletjes opwerpen, zeker wanneer je belangrijke bestuurlijke functies ­bekleedt zoals corona-­minister Hugo de Jonge (CDA), is niet zonder risico’s. De ­minister leek de laatste tijd op een soort Klein Duimpje die zinnetjes willekeurig in zijn spoor strooit. Ja, hoe zouden ongevaccineerden reageren als nieuwe beperkende maatregelen ­alleen voor hen zouden gelden? Zijn zij dan niet voor 80 procent ‘schuldig’ aan de overbezetting van ziekenhuisbedden? De Jonge tegen een denkbeeldige vaccinweigeraar: “Je had in je eentje de zorg kunnen ontlasten door wél dat prikje te nemen”. En: “Is het terecht dat je de samen­leving als geheel beperkende maatregelen oplegt?”

Prijsschieten op aso's

In een samenleving die door de introductie van het coronatoegangsbewijs de facto een tweedeling al moet ondergaan, is dit een risicovol spelletje: je zet hiermee de meerderheid met QR-code lijnrecht tegenover de weerbarstige minderheid. In de brievenrubrieken en opiniepagina’s van de kranten begin het al boze bijdragen te regenen van mensen van wie reguliere zorg of operaties worden uitgesteld door coronabezetting van ic’s. De boosheid richt zich niet meer tegen het beleid, maar tegen de ongevaccineerden die te veel ziekenhuisruimte innemen. Op de ­lezerspagina’s van De Telegraaf bijvoorbeeld is het al dagen prijsschieten op die ‘aso’s’. Citaten: ‘Ze moeten minder bewegingsvrijheid krijgen’, ‘Het kan toch niet waar zijn dat deze mensen doen alsof er niets aan de hand is’, ‘De ongevaccineerden moeten nu op ic’s op hun beurt gaan wachten’.

Ook viroloog Ab Osterhaus wierp deze week op tv een idee op: “Zet ze allemaal op een eiland, en dan laat ze het maar zien!”. Met of zonder proviand? En is Sint-Helena, waar Napoleon werd verbannen, ook een optie? Ach, Ab bracht wel gelijk een nuance in: “Dat zou een ideale oplossing zijn, maar dat is niet acceptabel”.

Zo weet ik er nog een paar: geef die moderne melaatsen een bel, een klepper of een ratel zodat we op straat met een grote bocht om hen heen kunnen lopen.

Uitsluitingsmechanisme

Frappant is wel dat heel wat mensen die minderheden een warm hart toedragen en normaal de mond vol hebben van inclusiviteit, nu niet bepaald vriendelijk zijn voor de diverse coronaminderheden die onder vaccinweigeraars te vinden zijn. Niet ­alleen orthodox-christelijke minderheden trouwens, want van de ongevaccineerden die in ziekenhuizen belanden, is 40 tot 60 procent van niet-westerse afkomst.

Nu wil ik niet zover gaan als rabbijn Tamarah Benima die tijdens een lezing deze week in Friesland een link legde tussen het coronabeleid en het uitsluitingsmechanisme in nazi-Duitsland. Ze kreeg gisteren tal van Joodse organisaties over zich heen, evenals CDA-burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden (‘Stuitend, volstrekt stuitend’). Maar haar omschrijving van ‘het ­totalitair denken’ bij de corona­bestrijding dat op ‘de allerbeste ­bedoelingen’ stoelt, is niet inexact. En deze zin uit haar lezing kan ik ­onderschrijven: “Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als ‘gevaar voor de volksgezondheid’.”

