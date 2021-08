Pride, dit keer zonder botenparade, blijft een noodzakelijk feest

Zonder de beroemde botenparade is er dezer dagen toch weer Pride Week in Amsterdam, voor de 25ste keer. Een festival van negen dagen, zonder grote evenementen, maar met een inhoudelijk doel. Wereldwijd zijn er sinds begin jaren zeventig evenementen om aandacht te vragen voor wat we nu lhbti’ers noemen. Het gaat om de rechten van ieder die niet in de standaard past van het heteroseksuele man-vrouw-model.

Geweld tegen personen of stellen die van deze standaard afwijken, is eeuwenlang geaccepteerd geweest, ingegeven door een wettelijk verbod op relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, en ook met religieuze argumenten.

De afgelopen vijftig jaar hebben lhbti’ers niet alleen meer rechten gekregen, zoals het homohuwelijk, ook hoeven ze doorgaans hun geaardheid niet altijd meer te verbergen, ook niet als ze een publieke functie bekleden. Zo had Nederland een homoseksuele informateur, en nu een voorzitter van de Tweede Kamer die eerder voorzitter was van het COC.

Vrijheid die bewaakt moet worden

Dat toont dat de maatschappelijke acceptatie gelukkig groot is. De winst van homo-emancipatiebewegingen, en ook van Pride, ligt vooral daarin. En toch blijft het nodig om elk jaar een Pride Week te houden. In Nederland heeft die altijd vooral een feestelijk karakter, om de vrijheid te vieren die lhbti’ers hier kunnen genieten. Die vrijheid is decennia bevochten en moet nog steeds bewaakt worden. Want drie op de tien Nederlanders zien liever geen zoenende mannen op straat, meer dus dan die een op de tien die helemaal geen gezoen wil zien. En nog altijd komt het voor dat homostellen uit hun wijk worden gepest om hun geaardheid.

Ook internationaal gezien is die strijd nog niet gestreden. Daarom is het goed dat Pride Amsterdam ook aandacht vraagt voor mensenrechten wereldwijd, zoals het thema was in 2018.

Feestje van witte homomannen

Het unieke visitekaartje van Pride Amsterdam is de botenparade. Nu die opnieuw niet doorgaat, moet de organisatie zich nog meer dan anders bezinnen op de inhoud: een tolerant leefklimaat in Nederland. Dat gebeurde eerder ook al, mede door de kritiek dat de botenparade, overigens goed voor 1,5 miljoen euro dankzij deelname van grote bedrijven, vooral een feestje was van witte homomannen. Daardoor kwamen er boten bij voor andere doelgroepen. Sinds vorig jaar zitten ook in het bestuur homo’s van kleur, na een bestuurswisseling die afgedwongen was door een faux pas van de voorzitter. Eerder al was de naam veranderd van Gay Pride in Pride.

Mocht er volgend jaar weer een botenparade komen, dan is die hopelijk weer feestelijk en kleurrijk, niet alleen door de aankleding, maar ook door de diversiteit van de mensen op de boten.