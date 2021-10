Preventie, waar ken ik dat woord toch van? Over de parallellen rond de opvang van asielzoekers en de coronapandemie

‘Migratie begint bij een nuchtere en realistische benadering gebaseerd op feiten’, aldus Mark Rutte en Sigrid Kaag deze zomer.

RTL Nieuws kopte vlak voor het weekend dat de Nederlandse gemeenten per direct nog gezamenlijk duizend extra opvangplaatsen voor asielzoekers moesten realiseren om het krankzinnig overvolle opvangcentrum in Ter Apel te ontlasten. Afghanistan en de na-effecten van corona worden genoemd als verklaring voor de enorme stroom vluchtelingen.

Structurele verwaarlozing

Wat mij betreft een scherpe parallel met het paniekvoetbal en de organisatorische tekortkomingen rond de coronapandemie. Jarenlange structurele verwaarlozing van de zorg en niet nadenken over buffercapaciteit maken opschalen lastig in een acute situatie. Evenals het snel en adequaat kunnen regelen van mondkapjes, testen en vaccinaties om zorgpersoneel en de bevolking zo optimaal mogelijk te beschermen.

Een ‘plots’ overvol Ter Apel zie ik als ernstig symptoom van het jarenlang afweren van de migratiediscussie. Wegmaken, ontkennen of overdekken zijn typische afweermechanismen die we onbewust inzetten als we een probleem te lastig vinden om mee te dealen.

Wat we wél hebben gedaan is de discussie over vluchtelingen ad absurdum polariseren. Vulgaire hanengevechten waarbij politici zoals Wilders en Baudet tegenover de wegkijkers of knuffelaars staan. Ophef en vermaak is belangrijker geworden dan het welzijn van onze samenleving met al haar oude en nieuwe inwoners. Ideaal voor de écht verantwoordelijke politici die daardoor niet ter verantwoording worden geroepen voor het feit dat ze hun huiswerk onvoldoende hebben gedaan. Simpelweg capaciteitsberekeningen voor basiszaken zoals zorg, huisvesting, onderwijs en openbare voorzieningen. Wat kunnen we aan als land en welk minimumniveau willen we kunnen bieden?

Ik zie in de praktijk regelmatig asielzoekers die er sowieso al slecht aan toe zijn omdat ze ontheemd zijn en vaak kampen met trauma’s en andere psychische klachten.

Steeds bozer

De social defeat-hypothese laat zien dat de positie van buitenstaander en verliezer de dopamine-huishouding in het brein ontregelt waardoor het risico op een psychotische stoornis, vooral voor migranten uit niet-westerse landen, is verhoogd.

Op diplomatiek niveau is het makkelijk om genereus te zijn en vast handig voor een eventuele carrière na de politiek. De schaarste die ontstaat omdat je jarenlang niet ‘nuchter en realistisch’ naar de feiten hebt gekeken wordt simpelweg afgewenteld op de samenleving.

Vluchtelingen, terecht of niet terecht, die verloederen en de dupe worden van schimmige of eindeloos durende procedures tegenover grote groepen oorspronkelijke Nederlanders die steeds bozer worden omdat ze een gevoel van verwaarlozing en onrechtvaardigheid ervaren.

Commissaris van de koning in Groningen René Paas pleit voor extra capaciteit voor opvang van asielzoekers in de toekomst. ‘We zijn nu bezig een brand te blussen, maar het gaat om brandpreventie’. Preventie, waar ken ik dat woord toch van?

Psychiater en auteur Esther van Fenema vervangt deze en volgende week Stevo Akkerman.