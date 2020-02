Premier Conte wrong zich in duizend bochten om te klaroenstoten dat ‘alles onder controle is’

Om wat mantelzorg voor moederlief te verrichten in Zuid-Frankrijk, kozen we eerst voor een aangenaam verblijf in ‘il bel paese’, zoals Italianen hun ‘mooie land’ graag omschrijven. Maar in krap een weekeinde is Italië plots grimmig geworden. Europa kijkt opeens met vrees naar de laars, waar het mysterieuze virus lijkt te zijn ingekwar­tierd. Het is zelf de vraag of je straks nog de grens ongehinderd kunt passeren.

Italië is nu nummer drie in de wereld en de onbetwiste leider in Europa als het om geïnfecteerd grondgebied gaat. Hoewel het epicentrum van wat op een epidemie van het nieuwe coronavirus lijkt, zich op een paar honderd kilometer van ons (Toscane) bevindt, beginnen ook hier mensen te hamsteren. En geef ze nu ongelijk: hoe kun je veertien dagen zonder bergen pasta en pizza’s, als je straks mogelijk een paar weken in je huis opgesloten moet blijven?

Hoofdschuddend

Eerlijk gezegd vind ik Italianen goed reageren. Maar in de rest van Europa kijkt men bijna hoofdschuddend naar de lange rijen voor de supermarkten in Lombardije: hysterie! Paniek! Ik zou graag willen weten hoe lang die rijen voor de Jumbo of Albert Heijn zouden zijn, als Nederlanders ook in coronaspoed zouden verkeren. Resten natuurlijk enkele ongemakkelijke vragen. Op 24 januari werden de eerste drie Europese coronavirus-gevallen in Frankrijk gesignaleerd. Een maand later staat de teller in dat land op twaalf patiënten. In Italië ontplofte tussen donderdag en gisteren de virusbom: van drie naar meer dan tweehonderd gevallen en zeven doden in vier dagen.

Is het land vervloekt of heeft misschien iemand zijn werk niet gedaan? Volgens professor Walter Ricciardi of viroloog Roberto Burioni die zich in tal van media beklagen, heeft de Italiaanse regering zijn werk niet naar behoren gedaan: onder andere heeft de verplichte quarantaine van potentiële dragers niet plaatsgevonden. Het gehele weekeinde hoorde ik op tv de Italiaanse premier Conte zich als een bezetene in duizend bochten wringen om te klaroenstoten dat ‘alles onder controle is’. Beter nog: Italië had vanaf het begin het beste van het beste in Europa ingezet om het virus een kopje kleiner te maken.

Doofpotten

Maar waarom dan deze explosie van zieken? Omdat Italië van al zijn buren de beste en het grootste aantal testen in huis heeft en uitvoert. Alsof je de Sovjet-Unie ten tijde van de Tsjernobyl-kernramp weer hoort doofpotten. Een tikkeltje verontrust, maar nog steeds gezond, week ik gisteren naar Facebook uit. Ik trof daar in gekunsteld Italiaans een bericht van onze man in Genua, de schrijver Ilja Leonard Pfeijffer.

En zoals een volgevreten Hollander in den vreemde betaamt, maakte hij die gekke Italianen belachelijk die aan ‘hypochondrie’ (ziektevrees) lijden en bij de geringste verkoudheid ‘gedrogeerd thuisblijven’. Hun land? Een land waar ‘meer apotheken dan ziektes bestaan’. Beste Ilja, als je straks weer op dat NRC-cruiseschip zit tussen Napels en Genua, neem toch maar een ‘mascherina’ (mondkapje) mee voor de zekerheid.

