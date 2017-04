Precaire balans in instabiel Turkije

In een land waar de noodtoestand van kracht is, tal van oppositieleiders en journalisten vastzitten en de media gedomineerd worden door zijn aanhangers, wist hij slechts ternauwernood een meerderheid te behalen voor het voorstel zijn macht te vergroten. Sterker nog, de oppositie zegt dat bij de stembusgang is gefraudeerd. Of zij hun gelijk kunnen halen, moet blijken.

Hoe dan ook is de uitkomst een tegenvaller voor Erdogan

Hoe dan ook is de uitkomst een tegenvaller voor Erdogan. Hij zet zichzelf graag neer als de sterke leider, die met steun van zijn volk Turkije weer zijn rechtmatige plaats geeft in de internationale arena. Maar de helft van de bevolking, vooral in de grote steden van het land, wil hem niet de extra bevoegdheden geven waar hij om heeft gevraagd. Zoals nog een grotere greep op de rechtspraak, een direct door hem aangestuurde regering, en de bevoegdheid tal van functionarissen te benoemen.

Te vrezen valt dat Erdogan de komende jaren extra inspanningen zal doen de oppositie verder de mond te snoeren, in de aanloop naar nieuwe presidentsverkiezingen die hem uiteindelijk nog tien jaar aan de macht moeten houden. Daarmee drijft Turkije nog verder af van de Europese Unie, dat de autocratische neigingen van de Turkse president met zorg aanziet.

Uiteraard kan het zo zijn dat nu het referendum achter de rug is, hij minder de behoefte heeft aan harde taal richting de EU – en met name richting Duitsland en Nederland. Maar na zijn beschuldigingen over de ‘Nederlandse ‘moord op moslims bij Srebrenica’ en de ‘nazi-praktijken’ in de EU vanwege het tegenhouden van campagnebijeenkomsten in de EU-landen, is er nog een lange weg te gaan voordat de betrekkingen weer kunnen worden genormaliseerd. Om nog maar te zwijgen van de aanhoudende intimidatie van veronderstelde aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen, in zijn ogen het brein achter een mislukte couppoging afgelopen zomer. Mensen van wie een deel zelfs de Nederlandse of Duitse nationaliteit heeft en die nu vastzitten in Turkije zelf.

Stabieler is het strategisch gelegen land er niet op geworden

Het is goed dat de Turkse bevolking zo overduidelijk haar twijfels heeft uitgesproken over de machtsambitie van de president. Maar stabieler is het strategisch gelegen land er niet op geworden. Het zal de EU, en ook de Nederlandse regering, hoe dan ook veel hoofdbrekens kosten de verhouding met Turkije in goede banen te leiden. Waarbij ze de druk op Erdogan maximaal zal moeten opvoeren om te voorkomen dat hij zijn land verder laat afglijden richting een autocratie.

