Praten over Zweden? Weinig zin in.

Dat zette ik na de overwinning van Zweden op Zwitserland toch even op Twitter. Een mini-peilinkje, zeg maar, waarvan je de uitkomst kon raden. Is ook onzin, zeiden de nodige twitteraars me in koor. Instemmende reacties waren in de minderheid. Hadden wij maar één Forsberg, schreef er één - inderdaad, Strootman, Pröpper, Wijnaldum, Blind, de namen die Advocaat me knorrig had voorgehouden, ze kunnen er niet aan tippen.

Maar naast hem hadden ook Claesson, Larsson en Johansson de zaak keurig in de hand in de laatste kwalificatiewedstrijd, waarin ze met 6-0 hadden mogen verliezen en 2-0 een mooie uitslag vonden: zij hun zin, wij een dode mus. Op dit WK is Ekdal erbij. Niet gezien? Kijk zaterdag maar, de nummer 8 die over het hele veld loopt.

Via de wonderlijkste kronkels zijn we er toch bij

Interessant voor Nederland, zou je zeggen, nu wij ook de beste voetballers niet meer hebben: zo'n team waarvan je kon voorvoelen dat het zonder de kwast Ibrahimovic beter, homogener zou worden, het team dat ons uitschakelde en in één moeite door ook Italië, het team dat eerste werd in zijn niet kinderachtige WK-poule.

Maar praten over Zweden? Bij de NOS hadden ze er weinig zin in. Je blijft er niet voor thuis, hoorde ik, die wedstrijd moest wel 0-0 worden - die toon. Pierre van Hooijdonk kreeg een half minuutje om Forsberg eruit te pikken, maar daarmee was het mooi geweest.

Waar de NOS graag over praat, in zijn programma over dit WK? Over Nederland. Via de wonderlijkste kronkels zijn we er toch bij.

Costa, zei de presentator over de spits van Spanje, die vier jaar geleden door Joël Veltman werd uitgeschakeld. Mascherano, zei hij, die ons op de valreep dwarsboomde.

Costa speelde in 2014 niet tegen Veltman. Die zat op de bank. Ja, Mascherano dwarsboomde ons, met een ultieme sliding op Robben in de halve finale tegen Argentinië. Maar waarom hier en nu genoemd? Om aan te geven dat wij er hadden moeten zijn, om te laten zien hoe je Costa uitschakelt, om in elk geval te kunnen worden gedwarsboomd?

Kokerdenken, het zit hier diep.

Dinsdag hadden Robin van Persie en Rafael van der Vaart elkaar in de studio snel gevonden, bij oude beelden. Wat hadden ze samen altijd lekker gespeeld, er werd eerbiedig meegelachen. Toen het er echt om ging, in 2010, toen Oranje voor de prijzen kon gaan, speelden ze niet samen, hoor. Van der Vaart zat op de bank. Bert van Marwijk was niet gek. Dat zei niemand, natuurlijk.

Toen ik later even terugschakelde, dacht ik het over Zweden te horen gaan. O nee, toch niet: ze hadden het over ons, onze strafschoppenreeks tegen Zweden, EK 2004.

