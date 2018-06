Positief blijven: burgerschapsonderwijs, ik ben voor

Net zo kijk ik ook naar zijn openhartige gesprekken met zijn leerlingen over de actualiteit. Het is waar: ik kan een prima potje wiskunde uitleggen, maar dat burgerschapsgebeuren, daar ben ik gewoon minder goed in. Net als in baardgroei.

Op de traditionele vakken word je door de inspectie afgerekend en voor bur­ger­schaps­on­der­wijs geldt alleen een lullig in­span­nigs­ver­plich­tin­kje

Bewust van mijn eigen beperkingen en wellicht ingegeven door het mooie weer, wil ik mijn column voor vandaag daarom zo optimistisch mogelijk insteken: burgerschapsonderwijs, daar gaat het namelijk goed mee. Heel goed. Heeeel errug goed. Van 2009 tot 2016 ging volgens het internationale onderzoek ICCS het aantal leerlingen dat burgerschapscompetenties voldoende beheerst van 59 procent naar 67,7 procent. En dat was zelfs aanleiding genoeg, schreef het ministerie eind vorig jaar, om maar helemaal te stoppen met dat internationale onderzoek.

(Positief blijven!) Ik vind het knap dat het ministerie in het woud der treurnis, de woestijn van wanhoop en het moeras van pure ellende dat ons burgerschapsonderwijs is nog een positieve indicator uit een onderzoek, ergens, heeft weten te vinden. Want, man man man, ik las er het pamflet 'Het Wilhelmus voorbij' van Bram Eidhof over dit onderwerp er maar weer eens op na. We blijven qua niveau niet alleen ver achter op vergelijkbare landen als Zweden en Denemarken, de verschillen tussen vmbo'ers en havo/vwo'ers in burgerschapskennis en -competenties zijn ook nog eens enorm.

Gehoorzaam Die verschillen zijn goed te verklaren door wat scholen doen. Niet alleen krijgen vmbo'ers minder les in bijvoorbeeld maatschappijleer, ze krijgen er ook anders les in: vmbo'ers worden gestimuleerd gehoorzaam te zijn, terwijl van havo- en vwo'ers kritische reflectie wordt verwacht. Dat schijnt dan weer te komen doordat scholen geen visie hebben op burgerschapsonderwijs, geen breed gedragen doelen nastreven en leraren er geen nascholing in volgen. Maar aan de andere kant, geef scholen maar eens ongelijk: op de traditionele vakken word je door de inspectie afgerekend en voor burgerschapsonderwijs geldt alleen een lullig inspannigsverplichtinkje. Kortom, burgerschapsonderwijs is al jaren veel te vrijblijvend. Minister Slob gaf in zijn vorige week gelanceerde internetconsultatie een voorzet voor een strakker regime. Ik ben het er voor de verandering eens even helemaal mee eens, ik hoop dat het allemaal lukt. Sterker nog, als zijn beleid werkt, scheert meester Bart zijn baard af, heeft hij mij beloofd. Maar dan wil hij die verbetering wel op papier aangetoond zien in een volgend burgerschapsonderzoek van ICCS.