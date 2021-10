Politieoptreden bij woonopstand Rotterdam was buitensporig

Het gewelddadige optreden van de politie van Rotterdam bij de woonopstanddemonstratie op zondag 17 oktober was buitensporig. Van de vijftig demonstranten die werden afgevoerd is slechts één persoon voor verboden wapenbezit aangehouden.

Het buitensporige politieoptreden roept de vraag op welk gezag dit autoriseerde. De groep die werd geïsoleerd door de politie bestond voornamelijk uit anarchisten en krakers, die zich van tevoren online hadden uitgesproken over hun politieke ideeën en sympathisanten opriepen om in het zwart mee te lopen in de demonstratie. Deze groep is staande gehouden op basis van hun zwarte kleding en de anarchistische ideologie die het suggereerde. De politie handelde preventief en burgers die helemaal geen strafbaar feit hadden gepleegd, werden omsingeld en geïntimideerd met politiepaarden en honden.

Grenzen van vrijheid

Wanneer je de confrontatie aangaat met macht, merk je heel snel wat de grenzen van je vrijheid zijn, zei de Amerikaanse activist en hoogleraar Noam Chomsky. Bij de woonopstand in Rotterdam werd duidelijk wat de grenzen van vrijheid in Nederland zijn. Niet alleen is kraken illegaal, het sympathiseren met de krakersbeweging kan je al doelwit van de politie maken. Een zwart T-shirt dragen was genoeg om eruit gepikt te worden door de politie.

Anarchisten en krakers vertegenwoordigen een ideologie die de logica en vanzelfsprekendheid van staatsmacht en kapitaal bedreigt. Degenen die profiteren van het huidige woonbeleid hebben er ook baat bij het collectieve verbeeldingsvermogen zodanig te beperken dat we ons geen andere realiteit dan het neoliberale kapitalisme kunnen voorstellen. In deze context is in het zwart gekleed gaan dus een bedreiging voor macht. Als krakers ondersteund worden door een brede volksbeweging van duizenden mensen kan dat nog eens gevolgen gaan hebben.

Arrestaties

De politie richt zich meer en meer tegen degenen die een alternatief kunnen vormen voor het huidige politiek-economische systeem. Ook bij de klimaatdemonstraties in Den Haag afgelopen week werden arrestaties verricht. De actiegroep Extinction Rebellion past de strategie van burgerlijke ongehoorzaamheid toe: als de institutionele kanalen van onvrede uiten uitgeput zijn, rest burgerlijke ongehoorzaamheid. Extinction Rebellion blokkeerde een kruispunt om klimaatactie af te dwingen en de leden werden hiervoor opgepakt.

De reactie op de demonstratie in Rotterdam laat zien dat de politie wordt ingezet om de belangen van vastgoedspeculanten te dienen, boven de belangen van burgers. Om op te komen tegen failliet woonbeleid is zowel solidariteit met krakers noodzakelijk, als het kritisch bevragen van het optreden van de politie bij demonstraties.

