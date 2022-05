Politieke strijd is zoveel beter dan stompzinnige polarisatie

D66-aanvoerder Hans van Mierlo legde misschien wel trefzeker de vinger op de essentie van het politieke kanteljaar 2002. Nooit verlegen om dramatische beelden constateerde hij dat met de opkomst van Pim Fortuyn ‘de spiegel van de tolerantie’ was gebroken.

Van Mierlo gaf daarmee ook blijk van een vooruitziende blik. Nog altijd wordt het politiek-sociale klimaat beheerst door een geest van onverdraagzaamheid en verbetenheid, die de democratie als uitdrukking van de verscheidenheid onder druk zet.

Dat is geen exclusief Nederlands verschijnsel; het doet zich overal gelden in de democratische wereld. De botsing der beschavingen die de Amerikaanse politieke denker Samuel Huntington begin jaren negentig voorzag, is vooral uitgedraaid op een botsing binnen de westerse beschaving. Hierbij staan ruwweg openheid en verschansing tegenover elkaar.

Het behoort tot de ironie van de geschiedenis dat hier de spiegel van de tolerantie aan scherven viel na de paarse coalitie, die nu juist de ultieme verbeelding was van politieke verdraagzaamheid. Zo kon je de samenwerking tussen PvdA en VVD, de tegenpolen in de politiek, althans zien. Voor Van Mierlo was paars een droomcoalitie, die een eind maakte aan de bijna tachtigjarige regeermacht van de christen-democraten en paste in een ideologieloze tijd.

Paars als breuk

Achteraf is de vraag of paars niet een fatale breuk was in de natuurlijke orde in de Nederlandse politiek, waarbij de PvdA de linkerflank en de VVD de rechterflank bijna volledig afdekte. Nu is het links van de PvdA druk, en rechts van de VVD zeer druk. De wederzijdse blokkades tussen deze partijen leverden de christen-democraten als vanzelf een machtspositie op. Zij konden beurtelings met links of rechts regeren. Er was sprake van een gezonde wisselwerking tussen regering en oppositie, waardoor onze politiek een gematigd karakter had. Onder de twee paarse coalities (1994-2002) ontstond geen nieuwe dynamiek, maar stolde de politieke energie. Paars wist geen elan op te brengen en vermeed lastige kwesties, het CDA wist niet hoe oppositie te voeren.

In dat perspectief was de knal die Fortuyn na acht jaar paars veroorzaakte, dus voorzienbaar. Het was de verbeelding van een oude droom van Van Mierlo, die nauwelijks connectie had met de realiteit. De sociaal-democraat Jan Pronk zei naderhand: “We voerden de culturele agenda van de jaren zestig uit, met als kernpunt de individuele zelfbeschikking, maar hadden geen oog voor de sociale werkelijkheid in de jaren negentig, zoals de verwaarlozing van oude stadswijken en de wrijvingen die de immigratie opriep.”

Je kunt zeggen dat Fortuyn met zijn aanval op de islamitische cultuur, die hij voor achterlijk hield, de spiegel van de tolerantie brak. Even zo goed kun je volhouden dat de traditionele partijen te lang en te zwaar op die spiegel hebben geleund. Stuk voor stuk zijn ze er noch vóór, noch na 2002 in geslaagd een nieuwe verbinding te leggen tussen de individuele burgers en de gemeenschap; een integratie tussen het privé en het publieke belang die essentieel is voor een democratische gemeenschap en voor een gevoel van lotsverbondenheid.

Vervreemding

Daarentegen is er een vervreemding opgetreden, die overheid en burger uit elkaar heeft gedreven. De burger moet in het gave liberalenland zelfredzaam zijn, maar wordt tegelijk door overheidsdiensten gewantrouwd. De traditionele partijen fungeren niet meer als vertrouwde schakels tussen staat en samenleving, en de ene na de andere politicus geeft er in het ruige mediaklimaat de brui aan.

Het antwoord van de Franse schrijver Albert Camus op een wereld die hem als absurd voorkwam, was ‘een maat der dingen die tot redelijkheid en bezonnenheid dwingt’. Die eenvoudige wijsheid biedt enig uitzicht om uit de crisis in de verhouding tussen burger en overheid weg te komen en een minder overspannen politiek klimaat te scheppen. Het ei van Columbus is niet zo gemakkelijk te vinden, maar een crisis is het beste beginpunt voor een zoektocht.

Veranderingen in het kiesstelsel kunnen helpen. Hadden we een gekozen minister-president gekend, dan had een strijd tussen Rutte en Kaag wellicht meer aan politiek elan en energie opgeleverd dan de zielloze coalitie die er nu zit. Het politieke kapitaal dat Kaag had vergaard met haar belofte van nieuw leiderschap, is na koud een jaar alweer verdampt en dat is, hoe je er ook over denkt, gewoon zonde. Politieke strijd was zoveel beter geweest dan de stompzinnige polarisatie die al twintig jaar de samenleving verziekt.

De Engelse auteur E.M. Forster schreef in 1941: ‘Als je niet van bepaalde mensen houdt, verdraag ze. Probeer niet van ze te houden. Maar verdraag ze, tenzij je voor de nazi-methode kiest. Ik zie beslist geen andere basis dan tolerantie om een beschaafde wereld weer op te bouwen.’