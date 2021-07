Politieke impasse vraagt om onorthodoxe stappen van Rutte en Kaag

De vraag die aan het eind van dit politieke seizoen blijft hangen is deze: komt er ooit weer een eind aan de identiteitspolitiek, de polarisatie die ermee gepaard gaat en de fragmentatie van het krachtenveld die er het gevolg van is? Het antwoord dringt, omdat ook in ons bestel politiek-bestuurlijke verlamming dreigt.

De geschiedenis laat zien dat een keerpunt mogelijk is. In 1917 pleitte de liberaal Dresselhuys voor ‘een nieuwe politiek’. Nu de schoolstrijd, die de natie decennia had verscheurd, op het punt stond beslecht te worden, was het tijd de aandacht te richten op het economisch belang van Nederland. Niet de culturele, maar de economische tegenstellingen moesten de inzet van het debat zijn. Het punt was dat het een niet viel los te zien van het ander.

Achter de schoolstrijd ging een diep verlangen schuil

De schoolstrijd was een identiteitskwestie bij uitstek, maar daar achter ging een dieper verlangen schuil: het recht van achtergestelde katholieken en protestantse ‘kleine luyden’ op een volwaardige plaats onder de zon. De financiële gelijkstelling van de school met de bijbel aan de openbare school, de invoering van het algemeen kiesrecht en het stelsel van evenredige vertegenwoordiging kwamen daaraan tegemoet.

Deze pacificatie, bewerkt door de liberale premier Cort van der Linden, was het begin van een doorbraak naar andere verhoudingen. Niet alleen deze liberaal voelde scherp aan dat de tijd daarvoor rijp was, ook diens opvolger, de katholiek Ruijs de Beerenbrouck, was zich van het momentum bewust: hij zegde zonder beraad met het kabinet steun toe aan het voorstel van de vrijzinnige Marchant tot invoering van het vrouwenkiesrecht.

Nederland was vanaf dat jaar een volwaardige democratie, al duurde het nog twee decennia voordat de sociaal-democraten schoorvoetend als legitieme kracht werden geaccepteerd. Pas na de oorlog kregen zij invloed op de politiek-sociale ordening. Kern daarvan waren en zijn nog steeds overleg en compromis, de basis van onze coalitiepolitiek en het polderoverleg.

De erfenis van Bolkestein

Zijn de liberalen Rutte en Kaag in staat de dreigende verlamming in deze ordening te doorbreken? De geschiedenis verplicht hen: ze zijn nazaten van Thorbecke, Cort van der Linden en Marchant, die daadkracht en moed toonden op het moment suprême. Maar zij zitten ook (in hun maag) met de erfenis van Bolkestein, die begin jaren negentig de stoot gaf aan een nieuwe golf van identiteitspolitiek door de westerse cultuur superieur te verklaren aan de islam. De kern van diens visie: individuele zelfbeschikking in een context van culturele (nationale) eenheid. Deze (slecht pakkende) legering is nog steeds de inzet van zijn politieke kinderen Wilders, Baudet en Eerdmans, die hoe dan ook voor kiezers staan die zich niet gehoord en gezien voelen.

In dat licht is de vraag of Bolkestein juist deze groepen niet cultureel gaf wat hij economisch nam. Zijn visie op de economie was: ruim baan voor de vrije markt, weg met het gepolder als sta-in-de-weg van het bedrijfsleven en weg met de verzorgingsstaat – zoek het zelf maar uit. In wezen blies Bolkestein het ‘huis van Cort van der Linden’ op, creëerde hij een cultuuroorlog en zitten de liberalen vandaag met de brokken. Een clubje binnen de VVD, dat zich onder de naam ‘Klassiek liberaal’ zorgen maakt over ‘de verlinksing van de samenleving’, wil niet dat de partij met PvdA en GroenLinks gaat regeren. Tegelijk verlangt het terug naar Bolkestein, hoewel die tot twee keer toe met links in zee ging (in de paarse kabinetten-Kok) en na de grootste verkiezingszege van de VVD tot dan toe de benen nam naar Brussel voor een post als commissaris in de door hem verfoeide EU.

De ruige arena schrikt af

Het is bijna onvoorstelbaar dat Cort van der Linden zijn politieke prestatie tussen 1913 en 1918 voor elkaar kreeg met een extra-parlementair minderheidskabinet in oorlogstijd. Zijn kabinet steunde op slechts een derde van het aantal Kamerzetels en bestond voor het merendeel uit partijloze ministers. Cort ontleende daaraan het zelfstandige karakter van zijn ploeg, ‘zwak in het parlement, sterk in het land’. Geen speelbal van partijpolitieke krachten, maar initiatief nemend.

Rutte en Kaag zouden er, steunend op 58 zetels in de Kamer, een voorbeeld aan kunnen nemen, al is het nu moeilijker mensen van buiten de politiek tot een ministerschap te bewegen. De ruige arena schrikt af, het risico van beschadiging is niet gering. Maar niets is onmogelijk en de impasse vraagt onorthodoxe stappen. Het alternatief is dat het leiderschap verstrikt raakt in partijpolitieke afgunst en kleinzieligheid.

Cort van der Linden zag als het als taak van de overheid ‘de overmoedigen terug te dringen, de zwakken te beschermen, het risico te verdelen en zich in het haastige gedrang aan allen tot gids te stellen’. Mooier is de opgave de doorgeslagen polarisatie te keren niet te formuleren.