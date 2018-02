Politiek moet zich bemoeien met de taalstrijd

In het hoofdredactioneel commentaar (Opinie, 31 januari) wordt het verzet tegen de voortgaande verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland weggezet als een uiting van nostalgie, van de hunkering naar de goede oude tijd toen de wetenschappelijke wereld in Nederland nog overzichtelijk en gezellig was. 'De lingua franca in veel wetenschappelijke disciplines is nu eenmaal het Engels en ook voor veel studierichtingen in het hoger beroepsonderwijs is de arbeidsmarkt dermate internationaal dat een goede beheersing van het in het eigen vak gehanteerde Engels onontbeerlijk is', aldus Trouw.

Onterecht

Nog afgezien van het feit dat met dit frame mensen die tegen de verengelsing te hoop lopen in een ongunstig daglicht worden gesteld (iemand die vaart op het kompas van de nostalgie kun je immers niet serieus nemen), wordt de discussie hiermee beperkt tot de positie van het Nederlands en het Engels aan de universiteiten in Nederland. Dat is onterecht want de vraag die voorligt is veel breder.

Wat willen we met het Nederlands? Niet alleen aan de universiteiten, maar in het algemeen? Willen we het behouden als een taal die in alle domeinen van de maatschappij wordt gebruikt, met een bloeiende literatuur en een veelvormige pers waarin alles aan bod komt? Of willen we dat het Nederlands verwordt tot een taal waarin je met de bakker en de buurman over koetjes en kalfjes praat, maar waarin voor het overige weinig van belang wordt geschreven en besproken?

Hoe kun je leerlingen motiveren zich goed in het Nederlands te leren uitdrukken als ze daar in het ver­volg­on­der­wijs niks aan hebben? Rint Sybesma, hoogleraar Chinese taalkunde

Als we het Nederlands sterk willen houden, moet het een stevige positie in het onderwijs hebben. Het moet de taal zijn waarin al het onderwijs gegeven wordt. Alleen dan kan iedereen zich over uiteenlopende onderwerpen goed in woord en geschrift in die taal leren uitdrukken. Die positie wordt ondergraven als het hoger onderwijs volledig op het Engels overstapt.

Hoe kun je leerlingen motiveren zich goed in het Nederlands te leren uitdrukken als ze daar in het vervolgonderwijs niks aan hebben? Sterker nog, het ligt dan meer voor de hand (in het licht van een goede voorbereiding) ook in het middelbaar onderwijs het Engels als instructietaal in te voeren (en van lieverlee in het basisonderwijs). Dat heeft tot gevolg dat we na verloop van tijd niet meer in het Nederlands kunnen debatteren over economie, schilderkunst, het slavernijverleden en zwarte gaten. Kortom, alleen als het Nederlands ook in het hoger onderwijs nog een rol van betekenis speelt, is er een toekomst voor het Nederlands als cultuurtaal.