Politiek is in wezen strijd en daar hoeven we niet voor terug te schrikken

Of dat inderdaad een grijs, flauw mengsel zal zijn, zoals SP-leider Emiel Roemer afgelopen dinsdag suggereerde moeten we afwachten.

Roemer debatteerde dinsdag met Segers over het nut en de noodzaak van politieke compromissen en trok daarbij de conclusie dat de samenleving daar niet langer mee gebaat is. Volgens Roemer snakt de Nederlander naar een politiek die duidelijk richting geeft, desnoods een richting die radicaal rechtsaf slaat. Alles beter dan wezenloze compromissen.

Daarmee overdrijft Roemer schromelijk. Politiek dient uiteindelijk altijd gericht te zijn op een compromis, wil de maatschappelijke vrede op de lange termijn bewaard blijven. Bovendien, het tweede kabinet-Rutte heeft bewezen dat compromissen, ook tussen twee ideologieën die op het eerste gezicht niet tot een vergelijk in staat zijn, een duidelijke richting kunnen hebben.

Dat laat echter onverlet dat Roemer in sommige opzichten ook het gelijk aan zijn kant heeft. Politiek is in wezen strijd en daar hoeven we ook niet voor terug te schrikken.

Roemer heeft bovendien gelijk als hij stelt dat te veel compromissen uiteindelijk de democratie uithollen en van politiek mogelijk een technocratie maken.

Dat geldt echter alleen als slechts in oplossingen wordt gedacht en als er geen politieke idealen zijn die de inzet rond een politiek-maatschappelijjk vraagstuk bepalen.

Dat geldt echter alleen als slechts in oplossingen wordt gedacht en als er geen politieke idealen zijn die de inzet rond een politiek-maatschappelijjk vraagstuk bepalen.

Geen grijs compromis Inderdaad heeft het er soms veel van weg dat idealen in de politiek, een wereldbeschouwing en een mensbeeld niet langer relevant zijn. Dat het gaat om houden wat je houden kunt en de schuld voor eventuele problemen leggen bij anderen dan de eigen groep. De partijen die nu een regeerakkoord sluiten zijn van een dermate diverse pluimage dat het niet vreemd is te vrezen dat er een waterig geheel onstaat. Dat kan echter pas beoordeeld worden als het werkstuk daadwerkelijk op tafel ligt. VVD en PvdA bewezen ruim vier jaar dat zo'n flauw mengsel niet per se hoeft. Hoewel liberalisme en sociaal-democratie geen natuurlijke bondgenoten zijn, wisten de partijen door een gezamenlijke kabinetsvisie politieke stabiliteit te bewerkstelligen, zich in te zetten voor de representatieve democratie en in gelijke gevallen groepen burgers gelijk te behandelen. Dat is geen grijs compromis. Dat is duidelijk beleid gebaseerd op goede uitgangspunten.

