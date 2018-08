Politie tegen LHBT'er na een klap op straat: 'Waar is je letsel dan?'

Wees een held, jouw melding telt.' Dat kopte de Pride-boot van Roze in Blauw (RiB), het roze netwerk van de politie. Bewonderenswaardig om te zien dat de politie zoveel aandacht besteedt aan een taskforce van lhbt-agenten die lhbt-gerelateerde meldingen of aangiften verwerken. Dat is 20 jaar geleden begonnen in Amsterdam, nu vrijwel overal in Nederland actief. Toch pleiten wij na deze succesvolle opkomst, nu voor ambitie tot afbouw.

Aangifte doen bij een agent die écht luistert en je serieus neemt. Het is een enorme meerwaarde, zo ervaart een van ons (Heleen Cousijn) na een bedreiging aan het adres van haar en haar vriendin. Maar wij hadden recentelijk ook een andere ervaring bij het melden (door Jeroen Horvers) van een lhbt-gerelateerd geweldsincident, 150 meter van de plaats delict. "Ik ga even overleggen of we hier tijd voor hebben", aldus de agent. "Waar is je letsel eigenlijk?"

Variërend van onveiligheidsgevoelens (een homostel dat in zijn nieuwe huis niet tegen elkaar aan op de bank durfde te zitten totdat het gordijnen hadden opgehangen) tot ernstige mishandeling. Dat het (ondanks positieve SCP-cijfers) niet best gesteld is met homoacceptatie in Nederland is bekend. Maar de terughoudendheid om te melden, en de negatieve ervaringen wanneer mensen dit wél doen, zijn onderbelicht.

Het blijkt geen uitzondering. Hoewel het vertrouwen van lhbt'ers in de politie groeit, en daarmee de aangiftebereidheid, nodig om problemen aan te tonen en te pakken, zijn negatieve verhalen over niet-serieus genomen aangiften talrijk en hardnekkig. Tijdens de campagne 'Liefde is toch Liefde?', waarin wij aandacht vragen voor (gebrek aan) vrije partnerkeuze, stroomde onze mailbox vol verhalen.

Bij het noteren van het signalement schreef de agent wat krabbels op, overlegde met collega's en kwam terug: "Ik kan niks voor je doen, fijne avond en doe morgen maar aangifte." De volgende dag bleek bij een telefoontje dat de agent in kwestie geen melding had gemaakt. Op het moment dat ik vreesde voor mijn veiligheid, minuten nadat ik een tik had gekregen, werd ik niet geholpen, en telde mijn melding letterlijk niet.

Kwalijk

Dat Roze in Blauw bestaat is ontzettend belangrijk, maar de noodzaak ervan is kwalijk. Bijvoorbeeld dat je met een melding rondom lhbt-gerelateerd geweld door de 'reguliere' politie vaak niet serieus genomen of zelfs de deur gewezen wordt. Of dat blijkbaar niet iedereen geschikt is om deze gemeenschap (die hard voor haar rechten heeft gevochten, maar in de praktijk nog vaak slachtoffer wordt van discriminatie) te beschermen.

Een tik door een ruzie verschilt wezenlijk van het aanvallen van een persoon puur op basis van zijn of haar identiteit. Er wordt aan gewerkt, en niets verandert van de ene op de andere dag. Maar als het wereldbeeld van een agent niet strookt met een van de belangrijkste bepalingen van de grondwet, is dat een urgent probleem en vergt directe actie.

Onze oproep aan de politie is dan ook: wees zelf een held, en erken dat we ons niet nog eens twintig jaar Roze in Blauw kunnen veroorloven. Investeer in opleiding, toetsen én selectiecriteria rondom non-discriminatie; en handel eenduidig wanneer normen overtreden worden.

Ga dóór met aandacht besteden aan de aanpak van lhbt-gerelateerde delicten, maar zet in op een korps waarbij iedere agent er voor iedere burger is, met sensitiviteit voor geweld richting minderheidsgroeperingen.

Het is tijd voor een volgende stap: van werken naar een landelijk Roze in Blauw, naar werken richting de overbodigheid van Roze in Blauw.