Politici moeten waakzamer zijn op nepnieuws

Volgens de minister probeert Rusland ook in dit land de publieke opinie te beïnvloeden. De mededeling van de minister wekte bij tal van politici op de lachspieren. Een debat naar aanleiding van de brief eindigde in de oproep aan Ollongren om met voorbeelden te komen.

Niet alleen in de Kamer werd lacherig gedaan. Op sociale media en in praatprogramma’s was Ollongren de grap van de dag.

We dienen vooral deze NRC-jour­na­lis­ten dankbaar te zijn dat ze dergelijke onthullingen doen en politici dienen waakzamer te worden

Ten onrechte, blijkt nu uit publicaties van NRC Handelsblad. De krant zegt aan te kunnen tonen dat vanuit Rusland wordt geprobeerd ook de Nederlandse publieke opinie te beïnvloeden. Via nepaccounts op sociale media worden berichten verspreid, die vooral de discussie over de islam in Nederland moeten aanwakkeren en de lezer enthousiast moeten maken voor Wilders’ PVV.

MH17 Het nieuws komt precies op het moment dat herdacht wordt dat vier jaar geleden vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Een daad waarvan meer en meer duidelijk wordt dat er op zijn minst sprake is van Russische bemoeienis en waarover Rusland op tal van manieren desinformatie tracht te verspreiden. Dat Ollongren vorig jaar niet met voorbeelden kwam, maakte haar zaak niet sterker. Haar commentaar op de NRC-berichtgeving - het is geen taak van de overheid, maar van journalisten om met voorbeelden te komen - helpt ook niet echt. De zaak is ernstig genoeg. NRC stelt dat de krant niet meer dan een topje van een ijsberg heeft onthuld. Westerse samenlevingen zijn het doelwit van Russische pogingen tot destabilisatie en zeker in de Verenigde Staten hopen de bewijzen zich inmiddels op.

Krachteloos D66-Kamerlid Kees Verhoeven riep het kabinet naar aanleiding van de berichtgeving op meer aandacht te besteden aan bevordering onder burgers van bewust gebruik van sociale media. Zo’n oproep klinkt niet al te veelbelovend. Sterker, het klinkt krachteloos. De vraag is wat dan wel zou kunnen helpen en het antwoord is onmogelijk te geven. Vooralsnog dienen we vooral deze NRC-journalisten dankbaar te zijn dat ze dergelijke onthullingen doen en dienen de politici vooral waakzamer te worden. Jammer genoeg kwam Wilders gisteren juist met een heel ander signaal. Hij prees Vladimir Poetin en Donald Trump, als hoeders van het eigenbelang van hun twee landen. ‘Twee sterke leiders’, twitterde Wilders. Op zo’n signaal zit echt niemand te wachten. Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees alle commentaren terug via Trouw.nl/commentaar.

