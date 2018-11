Politici gebruiken studenten als melkkoe

In 2015 voerde de politiek het leenstelsel in. Om tegenstanders te overtuigen, beloofde het toenmalige kabinet gunstige leenvoorwaarden. Niemand zou hoeven af te zien van studeren als gevolg van het wegvallen van de basisbeurs. De leenangst die veel studenten en hun ouders hadden zou onterecht zijn, want studenten zouden immers een lage rente betalen. Daartegenover stond dat de opbrengst van het leenstelsel in hoger onderwijs gestoken zou worden.

Bezuiniging

Wat er van dat laatste zal overblijven, is inmiddels de vraag. Het kabinet-Rutte III legde namelijk een doelmatigheidskorting op en afgelopen Prinsjesdag volgde nog een extra bezuiniging. En mede als gevolg van het ontbreken van beleid van dit kabinet neemt het aantal (internationale) studenten ongelimiteerd toe, terwijl de totale bekostiging niet in gelijke tred toeneemt. Dat betekent dus ook een bezuiniging per student. Dit zijn onbegrijpelijke maatregelen voor een kabinet dat zegt de toegankelijkheid van het onderwijs hoog in het vaandel te hebben staan.

Geen coalitiepartij lijkt zich te bekommeren om eerder gedane beloften

aan studenten

Maar de spreekwoordelijke druppel is het plan van het kabinet om de rente op studieleningen te verhogen. Die maatregel kan voor studenten tot duizenden euro’s extra afbetalingen leiden over de hele looptijd. Dat zorgt voor een verslechterde financiële positie van aankomende oud-studenten die niet het geluk hadden dat rijke ouders hun volledige studie konden financieren.

Maar wat de verhoging vooral laat zien, is dat de politiek studenten totaal niet serieus neemt. Zijn in 2015 gunstige leenvoorwaarden nodig om partijen te overtuigen voor het leenstelsel te tekenen? Dan doen we dat. Moeten we twee jaar later de overheidsfinanciën op orde zien te krijgen? Dan verslechteren we de gunstige leenvoorwaarden gewoon weer.