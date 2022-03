Poetin richt zijn razernij ook naar het binnenland. Misschien moeten we daar hoop uit putten

Dat Vladimir Poetin ons bang heeft gemaakt met zijn amper versluierde dreiging om nucleaire wapens te gebruiken, staat vast. Maar er zijn ook rationele argumenten om vervolgens onze angst te temperen: een atoomoorlog zou eveneens het einde van Poetin zelf, zijn kliek en zijn land betekenen.

Waar ik geen op de rede berustende argumenten kon vinden om mijn schrik te relativeren, was de nieuwe toespraak van de Russische potentaat eerder deze week. Kijkend naar het bittere masker dat hij, sinds het begin van deze crisis, over zijn gezicht heeft getrokken en luisterend naar zijn ijzingwekkende boodschap, werd ik door angst bevangen. Deze beklemdheid betrof in de eerste plaats al die onbekenden die ik toch als mijn Russische zielsverwanten beschouw. Mensen die ik nooit heb ontmoet, maar bewonder omdat ze de moed bezitten om hun afkeer van Poetin publiekelijk te uiten. Niet zoals ik, veilig achter een toetsenbord, maar op pleinen, straten of in een tv-studio met soms alleen een A4'tje als enig wapen, alvorens ruw te worden afgevoerd.

Poetin brandmerkte eerst in zijn speech de ‘vijfde colonne’, de ‘landverraders met een slaafs geweten’, de oligarchen die voor hun bezittingen vrezen. Vervolgens werd zijn hatelijkheid breder: “Maar elk volk, zeker het Russische, ziet het verschil tussen ware patriotten en schorem en verraders, die spugen ze uit als een vlieg die ze in hun mond hebben gekregen.” Hij dreigde met een ‘natuurlijke zuivering’ die Rusland ‘alleen maar sterker, solidairder en hechter zal maken’. Alsof het boek van Aleksandr Solzjenitsyn ‘Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj’ zich weer openvouwde. Alsof met het woord ‘zuivering’ de Stalinistische kampen in Siberië weer tot leven werden geroepen.

Maar misschien moeten we hieruit hoop putten. Misschien is het feit dat Poetin zijn razernij nu intern richt een teken van verzwakking en het prille begin van zijn verwachte ondergang. Hij neemt hiermee het risico om diepe verdeeldheid te zaaien in het weefsel van zijn samenleving. Wat dan als dissidente burgers nu massaal worden ‘gezuiverd’? Hoe zullen hun ouders, broers en zussen, vrienden en kennissen hierop reageren? De buitenoorlog wordt dan naar binnengesleept, de terreur wordt binnen de eigen grenzen gezogen. Hoelang kan een regime in onze moderne tijden met behulp van gedateerde tsaristische en Sovjet-uitrusting standhouden?

Dit allemaal helpt ons beseffen hoe gelukkig we zijn om in een democratie te leven. Hier geen premier die dissidenten als vliegen uitspuugt. Ook al zijn er soms uitglijders, in niets vergelijkbaar met het voorafgaande, die mij een gevoel van onbehagen geven. Zoals de arrestatie van deze coronawaanzinnige en Poetin-aanbidder die ik diep wantrouw en van wie ik zelfs de naam niet wil noemen. Hij die woensdag op straat door gemaskeerde agenten in de boeien werd geslagen terwijl hij uit het stembureau liep (!). Dit past niet in mijn visie van de Nederlandse rechtsorde. Een oproep om naar het politiebureau te komen was beter geweest.

