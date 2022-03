Poetin is Rusland niet, laten we naar kritische Russische stemmen blijven luisteren

Rusland en de Russen worden zwaar getroffen met sancties en verboden. Alles in de hoop om president Poetin te stoppen, of op z’n minst zwaar onder druk te zetten zijn offensief in Oekraïne te staken. Gaat het helpen? Dat is helaas nog lang niet zeker. Voorlopig lijkt het erop dat Poetin bereid is de hoogste prijs te betalen om Oekraïne in handen te krijgen. Alleen grof militair geweld zou hem kunnen stoppen, een enorm risico dat de Navo en de EU terecht niet bereid zijn te nemen. Althans niet ­direct, wel met materiële steun.

Er is een enkel hoopvol teken dat er dankzij sancties zelfs in de nauwe kring rond Poetin weerstand is ontstaan. Oliegigant Lukoil maakte wereldkundig dat het de beëindiging van het conflict steunt, aan de onderhandelingstafel of via diplomatieke methoden. Lukoil is geen kleine jongen: het is de tweede oliemaatschappij van Rusland – na Gazprom, dat ook in olie zit – en de grootste olieproducent van het land. Topman is Vagit Alekperov, een van de Russische oligarchen op de ­sanctielijst, die zijn vermogen op de dag van de invasie al met een derde zag krimpen.

Sancties die specifiek de superrijken treffen, de economische en daarmee politieke steunpilaren van het regime, kunnen niet zwaar genoeg zijn. Die ­rijken hebben echter ook de meeste middelen om hun heil elders te zoeken en aldus zullen ze nalaten om de confrontatie met hun president aan te gaan. De hoop is dat enkelen het wel doen, een Kremlincoup zullen plegen en de oorlog beëindigen.

Russen die tegen de oorlog zijn, worden ook zwaar getroffen

Helaas treffen de hardste sancties altijd de bevolking, zowel in Rusland als hier. Dat is het wrede gezicht van de oorlog: Russen die bereid zijn ­tegen hun eigen dictator te protesteren, die tegen de oorlog zijn, worden eveneens zwaar getroffen, terwijl ze solidariteit verdienen. De Russische bevolking wacht het vooruitzicht van volledige isolatie: economisch, op informatiegebied, sportief en cultureel.

De culturele boycot nam ook in Nederland afgelopen dagen een vlucht, met de sluiting van de Hermitage en het afzeggen van een concertreeks met Russische klassieke muziek. Daarmee dreigt een nieuw type IJzeren Gordijn, van een omvang die de wereld zelfs tijdens de Koude Oorlog niet kende. Dat is internationaal een zorgwekkende ontwikkeling. Hoe begrijpelijk ook als Russische staatsorganisaties zoals het Bolsjoj in het geding zijn, van isolatie en vervreemding van de vijand komt het einde van een conflict niet dichterbij. Zoals de Russische schrijver Sjisjkin, die in Europa woont, deze week schreef in een open brief: Poetin is Rusland niet. Sjisjkin vraagt de Oekraïners om vergiffenis voor de door Poetin ontketende oorlog. Laten we naar zulke ­kritische Russische stemmen blijven luisteren. Dat kan alleen door ons niet volkomen van elkaar af te sluiten.