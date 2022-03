Hoe leg je oorlog uit aan een kind van zes? Het hoeft al niet meer, Amber legt het uit. Ze heeft een Oekraïense klasgenoot, in een andere klas zit een Russische jongen. Ze hoopt dat de jongens geen ruzie met elkaar krijgen, omdat ver weg een stalen man heeft besloten om een land binnen te vallen, want het zijn lieve jongens. En lieve jongens moeten lieve jongens blijven.

Poetin is de agressor maar niemand is onschuldig. We hebben ons laten verleiden tot zijn dans om geld en gas. In de Tweede Kamer kiezen partijen opzichtig de kant van de onvrijheid, daarmee verraad plegend aan het vredesproject van Europa. Streven ze naar een continent gedrenkt in bloed? Puberale waanzinsmystiek van een generatie die in vrede is opgegroeid en vrede is gaan haten, want gebrek aan prikkels.

Dit conflict gaat over de toekomst van ons continent, verdedigen we onze stroperige bureaucratie of verwelkomen we de opgepompte tirannie? Poetin maakte handig gebruik van ons gebrek aan vertrouwen in democratie; we waren slaapwandelaars in ons glazen huis geworden. Zijn wereldbeeld is gebouwd op de exploitatie van angst en winstbejag. Energiebedrijven sloten driftig contracten af met de gasmoloch. Voetbal raakte zo gedrogeerd door oligarchengeld dat het in zijn beneveling Rusland de organisatie van het WK voetbal van 2018 gaf. Ik was erbij, ik reisde het Marokkaans elftal achterna.

Voorafgaande aan mijn reis werd ik gewaarschuwd, het Russische volk zou xenofobisch zijn en mensen met een getinte huidskleur racistisch bejegenen. Sommigen spraken over fysiek geweld. In Sint-Petersburg bezocht ik de Hermitage en zag de schilderijen die Henri Matisse in Marokko maakte. Ik kwam heelhuids in mijn hotel. Ik vloog naar Voronezj, een uitgestrekte stad zuidelijk van Moskou, op anderhalf uur vliegen.

In 1989 zou er een ufo zijn geland, in 2018 landde er het Marokkaans voetbalelftal

Voronezj was gesticht door Peter de Grote, hij had de scheepswerven gezien van Amsterdam en wilde soortgelijke economische activiteit voor zijn land. Het hout van de ­gigantische bossen van Voronezj werd getransformeerd in een oorlogsvloot. De Russische dichter Osip Mandelstam werd verbannen naar deze stad, omdat hij leider Stalin had bespot als ‘Kremlinbewoner uit de bergen, de wurger en boerendoder // zijn dikke vingers vet als wormen.’ In 1989 zou er een ufo zijn geland. In 2018 landde er het Marokkaans voetbalelftal en ik in hun kielzog, omdat daar het trainingskamp was.

In een café in het centrum schoof ik aan de toog om wat te eten en een voetbalwedstrijd te bekijken. De welriekende man naast me was dusdanig beschonken dat zijn lichaam tegen het mijne viel. Mijn schouder werd als kussen gebruikt. Ging nu gebeuren waarvoor ik gewaarschuwd was? De racistische afrekening? De dronkeman liep naar buiten om te roken. Twee jongemannen aan de bar stelden me gerust: “Dit is Russische gastvrijheid. Hij houdt je warm.”

Ze spraken vloeiend Engels. Het gesprek ging over de beste Amerikaanse films. Nieuwsgierig als we waren naar elkaars werelden verplaatsten we ons naar een ander café, omdat daar de borsjtsj-soep de beste was. Ze vroegen me naar wat ik van Rusland vond. Ik vertelde dat de schuchterheid een masker was, geen aangeboren kwaliteit. Wie lang alleen is, gaat in zichzelf praten. Ik had al heel wat mooie gesprekken gehad. Toen ging het over de aanslag op de MH17. Het ging ze aan het hart dat er onschuldige mensen waren gevallen. We namen afscheid van elkaar, ze drukten me op het hart: “Wij steunen Poetin niet. En borsjtsj is Oekraïens.”