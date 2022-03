Poetin hult zijn oorlogszucht graag in religieuze termen

Is de gruweloorlog die Poetin tegen Oekraïne voert meer dan een geval van ordinaire landhonger? Heeft zijn agressie een spirituele dimensie die het geseculariseerde Westen niet ziet, waardoor wij niet begrijpen wat hem drijft? Het zou kunnen, Poetin zelf ziet het in elk geval wel zo. De zoon van een atheïstische vader en gelovige moeder – die hem in het geheim doopte – hult zijn oorlogszucht graag in religieuze termen. Kiev is voor hem wat Jeruzalem was voor de kruisvaarders. Bloedvergieten? God wil het.

Maar in het mooie stuk van Marije van Beek, zaterdag in deze krant, over Poetins poging zijn eigen oorlog heilig te verklaren, stond een passage die er een ander licht op werpt. Deze: ‘Sowieso behelst het religieus-nationalistische verhaal van het Kremlin en de kerk niet per se een diepgeworteld geloof’. Poetin presenteert zich wel als gelovige, aldus de kritische Russisch-orthodoxe geestelijke Cyril Hovorun, maar daarbij gaat het alleen om een ‘culturele identiteit’. Dit prikkelde mij, omdat ik eens een moedige maar vergeefse poging heb gedaan om te ontdekken hoe dit werkt in Japan. Daar leverde shinto als nationale religie de marsmuziek voor de strijd in de Tweede Wereldoorlog, en stuwt het nu nog steeds het nationalisme dat van een eigen oorlogsschuld niets wil weten.

Ik bezocht de Yasukuni-tempel, die 2,46 miljoen zielen herbergt; de goddelijke manifestaties, zo wil de traditie, van degenen die vochten voor het vaderland, inclusief veroordeelde oorlogsmisdadigers. Hun namen zijn opgenomen in de Grote Schrijn, waar zij als ‘godheden’ resideren. Japanse nationalisten die ik sprak, beklaagden zich over het ‘spirituele vacuüm’ waarin hun land sinds de nederlaag van 1945 verkeerde. Als gevolg van Amerikaans ingrijpen had de keizer geen werkelijke macht meer, hij werd ‘symbool’ in plaats van ‘hoofd’ van het land, en daarnaast moest het gekortwiekte leger ‘zelfverdedigingsmacht’ gaan heten. Overigens: oorlogsmisdaden hadden de Japanners nooit gepleegd.

Oncomfortabele godsdienst

Vroeg ik door naar de spirituele betekenis van dit alles, dan begon men direct weer over de keizer en het leger – misschien lag het aan mij, maar ik hoorde alleen nationalisme, geen religie. In Israël gebeurde iets soortgelijks toen ik een militante religieuze zionist vroeg naar zijn godsdienstige motieven. Die kwamen erop neer dat de verovering van het heilige land als zodanig zijn religie vormde – het ging om de grond van God, meer dan om God zelf. Of die twee dingen waren hetzelfde. Het lijkt in al deze gevallen alsof agressief nationalisme wordt ingegeven door religie, maar als je op zoek gaat naar de religieuze kern, vind je niets. Het nationalisme ís de religie.

Ik houd religie niet de hand boven het hoofd, ik weet hoe schadelijk het kan zijn, maar ik wil begrijpen wat iemand als Poetin zegt als hij – zoals ook Wilders en Baudet – beweert het christendom te beschermen. Voorzover ik weet, is het christendom bedoeld als een oncomfortabele godsdienst; het bevestigt het ego niet, maar brengt dat aan het wankelen. Wie er een uitverkoren status aan ontleent en het vuur opent op de buren, is niet erg religieus bezig.