Poetin dwingt ons tot een helse afweging

Op een vraag van CNN over het eventueel inzetten van nucleaire wapens door Vladimir Poetin, antwoordde eergisteren Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov: “Als er een existentiële bedreiging is voor ons land, dan kunnen deze worden gebruikt in overeenstemming met ons beleid”. Eerder al zinspeelde Poetin op atoomkracht, op 24 februari tijdens zijn toespraak waarin hij de oorlog in Oekraïne aankondigde. Hij waarschuwde landen die zijn ‘operatie’ zouden willen dwarsbomen. Ze moesten weten dat dit “tot gevolgen zal leiden die u nog nooit hebt gezien”. Drie dagen later op tv gaf hij zijn minister van defensie opdracht om eenheden met kernwapens in de ‘hoogste staat van paraatheid’ te brengen.

De jongste verklaring van Peskov kunnen we op twee manieren uitleggen. De geruststellende: het bestaan van Rusland wordt toch niet bedreigd dus is er geen reden om ongerust te zijn. De tweede is afhankelijk van de invulling die Poetin aan die ‘existentiële bedreiging’ wil geven. Zouden in zijn ogen de wapenleveranties aan Oekraïne, al dan niet opgevoerd, en het handhaven of uitbreiden van de economische sancties wel een existentiële bedreiging vormen? Intimideren en misschien ook bluffen terwijl het Russische offensief stokt, is het handelsmerk van de baas van de Kremlin. Zo kan hij iedereen tot afzijdigheid dwingen en wordt zijn oorlogszucht ongemoeid gelaten. Maar wat heeft Poetin te winnen bij het inzetten van nucleaire wapens?

Van de ongeveer 15.000 kernwapens (cijfers uit 2017) die de wereld helaas telt, liggen er 7000 aan Russische kant. De VS tellen er 6800 en in Europa is er nog Frankrijk (ongeveer 300) en Groot-Brittannië (215). Heel wat van die bommen hebben een kracht die vele malen groter is dan de bom die op Hiroshima viel. Als je dat arsenaal gebruikt, blijft er weinig over van de aarde. Volgens de site Welingelichte Kringen wordt dan in een radius van 79.000 kilometer alles verdampt en binnen 5,8 miljoen vierkante kilometer krijgt iedereen derdegraadsbrandwonden. De dodelijke straling zal zich over de hele wereld verspreiden en vervolgens zal gedurende honderden jaren een nucleaire winter optreden: ‘Het zal leiden tot een massa-extinctie van ongekende grootte, waarbij ook onze eigen soort mogelijk niet weet te overleven.’

Druk op de atoomknop

Om een fatale escalatie te vermijden, pleitte SP-senator Bastiaan van Apeldoorn gisteren in deze krant voor diplomatie. Een nobel streven. Liever geen hardere sancties en kijk ook uit met wapenleveranties. Poetin moet ‘een uitweg’ worden geboden ‘hoezeer dat ons ook moreel tegen de borst stuit’. Ook als Rusland nog maandenlang Oekraïne naar het stenen tijdperk terug bombardeert?

Dan maar verder leven met het stigmata van München 1938 op het voorhoofd? Het alternatief is helaas hels: Poetin met zijn eigen retoriek om de oren slaan. Dus hem expliciet duidelijk maken dat het Westen over dezelfde afschrikwekkende wapens beschikt en dat een druk op de atoomknop van zijn kant gelijkstaat aan suïcide, voor hem en zijn land en elders ook voor de mens. Wie tussen die twee opties durft te kiezen mag het zeggen.

