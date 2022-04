Poetin bereikt precies het omgekeerde van wat hij beoogt

Als je niet te veel op de details lette, leek het er even op dat Ursula von der Leyen Oekraïne in een handomdraai de Europese Unie binnenloodste bij haar bezoek aan Kiev, afgelopen vrijdag. De EU-chef overhandigde een vragenlijst aan president Zelenski waarmee Oekraïne de status van kandidaat-lid kan aanvragen, en ze beloofde dat de Europese Commissie daar binnen enkele weken op zou reageren. “Het zal geen jaren duren, zoals gebruikelijk”, zei ze.

Maar waar ze het over had, was slechts het advies dat de commissie zal geven aan de 27 lidstaten van de EU, die daar vervolgens unaniem mee moeten instemmen. Daarna volgt dan het gecompliceerde en langdurige proces van eventuele toetreding. In sommige gevallen is dat een reis naar sint-juttemis; Turkije bijvoorbeeld is al sinds 1999 onderweg. Het gebaar van Von der Leyen was symboolpolitiek. Maar dat maakt het niet onbelangrijk, want wat hier ter plekke werd gesymboliseerd was dit: Vladimir Poetin bereikt, in elk geval tot dusver, precies het omgekeerde van wat hij beoogt.

Huisvriend

In een vorige column vroeg ik me af of Kiev niet een speciale status kon krijgen, die van huisvriend. Van wie iedereen weet: die hoort bij het Europese project, ook als een lidmaatschap er nog niet in zit. Dat lijkt nu inderdaad te gebeuren, en het zou goed zijn deze status niet vrijblijvend te laten. Zoals Clingendael-onderzoeker Tony van der Togt tweette: “We moeten zorgen dat een toekomstige EU dit aankan. En in de tussentijd Oekraïne geen valse hoop geven en vol ondersteunen met een Marshallplan richting een Europese toekomst.”

Dit is uiteraard een kwestie van de lange termijn, ook vanwege de problemen (met name corruptie) die Oekraïne altijd al had. Maar de grootste onzekere factor is de positie van Rusland. Het is dagdromen in tijden van oorlog, en dus bijna frivool, maar toch is het de vraag of Rusland is veroordeeld voor eeuwig de agressor te zijn, al was het maar omdat er ooit een einde komt aan het Poetin-tijdperk. Uiteindelijk is vrede voor zowel Rusland, Oekraïne als de EU de best denkbare optie. Wat na 1989 niet lukte - het optuigen van een gezamenlijk veiligheidssysteem over de grenzen van de Koude Oorlog heen - verdient eens een herkansing.

Angstaanjagende extremiteit

Ik geef toe, het is toekomstmuziek, misschien komt het er nooit van. Vooralsnog denkt men in en rond het Kremlin in heel andere termen. De extremiteit van de mensen aan de top is angstaanjagend, ook onder lieden van wie je vermoedde dat ze beter wisten.

Neem de prominente hoogleraar Sergej Karaganov, voormalig adviseur van Poetin en Jeltsin. In 2018 liet hij zich in Trouw kennen als een nationalistische, maar daarom nog niet onserieuze figuur. Nu spreekt hij in de Corriere della Sera over Oekraïne als ‘vergelijkbaar met het Duitsland van 1936-1937’, stelt hij dat de Navo met de ‘Oekraïense nazi’s’ een oorlog tegen Rusland wilde beginnen, ingegeven door een Russofobie die vergelijkbaar is met het antisemitisme uit de jaren tussen beide wereldoorlogen. Moskou moest wel aanvallen, en doet dat ‘zeer zorgvuldig’.

Een vrij, democratisch en Europees Oekraïne is het enige antwoord op deze waanzin. Europa kan niet leven met de gedachte dat oorlog loont.