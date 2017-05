Plundering viel in het niet bij oorlogsleed

Ook in het Achterhoekse Laren (pakweg 1000 inwoners) waren plundering, moedwillige vernieling en diefstal door bevrijders van behoorlijke omvang. Dat bleek toen ik onderzoek deed naar de gebeurtenissen in mijn geboortedorp. Het was geen onbekend, maar wel een onbenoemd aspect van de bevrijding.

Tekenend zijn de dagboekaantekeningen die ik aantrof van de Zutphense zuiveldirecteur Karel Weenink. Weenink had de bezittingen van zijn gezin opgeslagen in de Larense zuivelfabriek. Toen Weenink de dag na de bevrijding zijn eigendommen inspecteerde, trof hij Canadese soldaten in een grote chaos aan. Hij schreef: 'Tafels en stoelen zijn beschadigd, linnengoed verdwenen; schoenen, kousen, overhemden, dassen, kindergoed, spaarpotten van de kinderen, zilver, portretlijstjes, colberts, alles weg.'

Weenink sprak de soldaten woedend aan: "Vijf jaar lang zijn we hier bestolen, onderdrukt en bedreigd door de Hunnen en nu komen jullie met je goed doorvoede, welvoorziene maar ongedisciplineerde rotleger en stelen niet uit armoede, maar om het stelen zelf."

Een Britse officier vertelde Weenink dat hij sinds D-Day niet anders had meegemaakt. "Door België en Frankrijk hebben we steeds achter de Canadese fronttroepen aangezeten als verbindingsgroep en overal was het hetzelfde liedje." Een andere Britse militair voegde daaraan toe: "Het is een ziekte van die knapen, hier stelen ze het en twintig kilometer verder vind je het aan de kant van de weg."

Weenink was niet de enige gedupeerde. In het gemeentehuis was de kluis gekraakt; diefstal van radio's was ternauwernood voorkomen. Voor de Larense bevolking was de plundering door de Canadezen bijkomende schade. Er waren meer dan twintig dorpsgenoten omgekomen tijdens de oorlog. Bij de strijd rondom het dorp waren tientallen Canadese soldaten en minstens zoveel Duitsers gesneuveld. Het dorp lag in puin, de helft van de huizen was onbewoonbaar.

Aan de geallieerde plunderingen is na de bevrijding niet veel aandacht besteed. Het met plunderingen aangerichte leed viel in het niet bij het verdriet om de gesneuvelde dorpsgenoten, het grote offer dat het bevrijdingsleger bracht en de immense materiële schade die was ontstaan bij de bevrijding.

