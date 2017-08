Pluimveebedrijven gaan ten onder aan een affaire waaraan zij part noch deel hadden

Over de samenstelling van het middel zwegen de twee ondernemers. Wie hen er naar vroeg, op beurzen of waar dan ook, kreeg nul op het rekest. Het was het geheim van de smid en naar dat geheim vraag je niet.

Lees verder na de advertentie

Nu dreigen pluim­vee­be­drij­ven ten onder te gaan aan de gevolgen van een affaire waaraan zij part noch deel hadden

Onderzoek naar de samenstelling van het product was ook niet voorhanden. Ook al schrijft de regelgeving voor dat de boer zelf zich vergewist van het feit dat het middel dat hij voornemens is te gebruiken ook voor die toepassing is toegestaan.

Een aantal pluimveehouders gebruikte het middel zonder zich er adequaat van te hebben vergewist dat het middel naast effectief ook veilig zou zijn. Voor de kip, maar ook voor de volksgezondheid. Zij voldeden dus niet aan de wet en hun nalatigheid stortte een hele sector in crisis en zorgde voor de zoveelste schok in het vertrouwen in de veiligheid van ons voedsel. Zoveel onkunde, zoveel zorgeloosheid, is daar wel een stelsel van toezicht en controle tegen opgewassen?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ligt door de hele gang van zaken deze zomer zwaar onder vuur. Ook de verdediging van minister Edith Schippers en staatssecretaris Martijn van Dam gisteren in een Kamerdebat heeft dat niet kunnen veranderen.

Dat laat echter onverlet dat (opnieuw) blijkt dat de sector zelf niet in staat is zaken zo te regelen dat zorgeloosheid en mooie verhalen niet tot enorme schade kunnen leiden.

Zelf met een oplossing komen Oud-minister van justitie Winnie Sorgdrager zal in haar onderzoek naar de achtergronden van en de gang van zaken in de Fipronil-affaire zich ook over dit aspect moeten buigen. Tegelijkertijd stelt Van Dam een werkgroep in die samen met de NVWA en de sector bekijkt hoe boeren beter kunnen worden geïnformeerd over de samenstelling en de werking van geneesmiddelen. Die aanbeveling zal hout moeten snijden. Nu dreigen pluimveebedrijven ten onder te gaan aan de gevolgen van een affaire waaraan zij part noch deel hadden. Dat is doodzonde en eigenlijk volledig onaanvaardbaar. Van Dam toonde zich gisteren niet genegen die bedrijven te helpen met als begrijpelijk argument dat dat neer zou komen op staatssteun. Het zou een mooie zaak zijn als de sector zelf voor die boeren een oplossing zou kunnen vinden. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.