Plotseling was de politie minder mijn beste vriend

De politie is mijn beste vriend. En ik vermoed dat, specifieke groepen zoals de verdachten in het Marengoproces, xtc-producenten of politiegeweldonderzoekers van de activistische groep Controle Alt Delete uitgezonderd, dit ook voor de meeste Nederlanders geldt. Nu geef ik onmiddellijk toe dat ik subjectief word beïnvloed door de dertig jaar die mijn vader bij zijn politiekorps werkzaam is geweest. Papa was een keurige brigadier die in die dertig jaar geen schot heeft gelost en zijn witte wapenstok, waarmee ik als kind stiekem speelde, nooit heeft hoeven gebruiken. Hij werkte bij de afdeling verkeersongelukken en soms bevrijdde hij slachtoffers uit hun autowrakken. Mijn held.

Daarom ook schrok ik hevig toen ik vernam dat agenten gedwongen waren geweest om op boeren te schieten. Ook boeren zijn mijn beste vrienden: oma Suzanne runde vroeger een piepkleine boerderij (een varken en veel kippen) in het Normandische Authouillet. Maar op agenten die hun werk doen moet je niet met je rode tractor inrijden. Een politiewoordvoerder omschreef het tafereel als ‘bedreigend’. Ik kon me de schrik van agenten voorstellen die zo’n mastodont op hoge wielen met een bloedgang op hen zien afstormen. Gelukkig viel er geen slachtoffer.

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs had het over ‘een gevaarlijke situatie’. En omdat op de sociale media een video van het incident druk werd becommentarieerd, met een duidelijke anti-flikkenondertoon, waarschuwde hij alvast voor voorbarige discussies: “Iedereen bemoeit zich ermee. Ik doe vooral dringend de oproep om het onderzoek van de Rijksrecherche af te wachten.”

Ik wachtte niet op de Rijksrecherche, misschien klaar op sint-juttemis, en rende naar de meest gedownloade video. Wat ik zag was een nieuwe schok, maar dan heviger. Als ervaren fietser schatte ik de snelheid van de wegrijdende rode tractor op de oprit van snelweg A32 bij Heerenveen op minder dan 15 kilometer per uur. Ook reed hij niet op die twee agenten in, maar ongeveer vijf meter om hen heen. Bij het passeren van de tractor schoten de agenten twee keer op het voertuig, zijwaarts op cabinehoogte. Later werd een foto vrijgegeven van een kogelgat in de ijzeren spijl van de cabine. ‘Een paar millimeter ernaast en Jouke was dood geweest’, zei de moeder van de zestienjarige rijdende boer woensdag in De ­Telegraaf.

22 augustus 2009, Hoek van Holland

Natuurlijk kunnen er andere video’s bestaan waarin wel op agenten werd ingereden, maar nadat ik deze voor de honderd-­en-vierentwintigste keer had bekeken, was plotseling de politie minder mijn beste vriend, in tegenstelling tot mijn in goede conditie verkerende ogen. En waarom die zestienjarige boer van ‘poging tot doodslag’ wordt verdacht en niet die twee agenten, kon mijn boerenverstand niet doorgronden.

Misschien weet ik niet alles, maar het kan ook de precedentwerking zijn. In de nacht van 22 augustus 2009 werden tientallen agenten door hooligans bekogeld op een strand van Hoek van Holland. Er werd door de agenten 76 kogels (!) afgevuurd. Een jongen van negentien jaar stierf en zes anderen raakten gewond. Agenten niet. Een tiental hooligans kreeg tot elf maanden cel. De schietende agenten werden vrijgesproken: ze handelden uit ‘noodweer’.

