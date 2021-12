Plotseling begin ik te doorgronden waarom mijn moeder de prik weigert

Wie zou letterlijk de nagel aan de doodskist van zijn eigen moeder willen zijn? Daarom ook stonden we in die rij te wachten, te midden van gemaskeerde Fransen, tot de apotheek zijn deuren ging openen. Voor ons, op de parking van de centre commercial, was het een komen en gaan van auto’s die een vracht aan oesters, foie gras of kerstkalkoen vervoerden. Een covid-test halen bleek gelukkig een eenvoudige klus in het kuststadje waar mijn zus woont. Nog geen uur na de nasale mishandeling landde het negatieve resultaat op onze smartphones.

Nog een paar uur later en veertig kilometer verderop ging een deur eindelijk open. Daar stond ze, wankelend op haar slechte benen, gehuld in een oranje vest van badstof. Het moet de eerste keer in mijn leven zijn geweest dat ik, na een lange afwezigheid, het weerzien met moederlief niet met een klapzoen op haar wangen heb gevierd. En misschien zal dit de zwaarste beproeving zijn die de pandemie, later, in mijn herinneringen zal achterlaten. Toch een luxe wanneer tal van anderen hun geliefde aan een ic-afdeling moeten afstaan. Maar ik heb de wens van de niet gevaccineerde negentigjarige natuurlijk te respecteren. Ondanks onze eigen zekerheden van ingeënte bezoekers met een negatieve covid-test. Een discussie opnieuw wagen heeft weinig zin: ze wil de om haar heen rondhangende dood niet met een vaccin dwarszitten.

En dat is heus niet een religieuze kwestie. Wat op zijn tijd gebeuren moet, moet gebeuren. O ja? Moeder is altijd als de dood voor de dood geweest. Die weigering om de prik te ontvangen heeft meer met een aangeboren koppigheid te maken, een van de laatste stuiptrekkingen van haar dwarsheid.

Ze leidde ons naar de slaapkamer waar ik mijn adolescentiejaren heb versleten. Geen boeken meer aan de muren maar wat foto’s van haar kinderen en haar overleden man plus een bruine ligstoel die tegenover een tv-scherm staat opgesteld. Wat de cocon was waar mijn dromen vorm begonnen te krijgen, is nu haar televisiekamer geworden.

Wist ik trouwens dat ze nog geen drie dagen geleden bijna dood was gegaan? Hoge bloeddruk die haar midden in de nacht parten speelde. Ze bracht die nacht zittend in haar bed door want ze wil natuurlijk niet liggend doodgaan, zei ze. Ze keek me indringend aan: “Het is je vader die mij deze hoge bloedruk heeft bezorgd”. Ik schudde met mijn hoofd: papa was toch een man die geen vlieg kwaad kon doen, laat staan zijn eigen vrouw? Ja, maar, ze wist zeker dat hij haar mist, daar in zijn hiernamaals, en daarom ook wil hij haar snel bij hem hebben. Een moeder met mediterraan bloed heeft haar eigen logica en die moet je vooral niet tegenspreken. Plotseling begin ik haar koppige weigering voor de prik te doorgronden: een vaccin nu halen zou zijn als eigenhandig een soort muur van ontrouw optrekken tussen haar en haar overleden man. Het is een bekend gegeven dat overal geldt: vaccinweigeraars heb je in allerlei soorten en maten.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.