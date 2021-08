‘Plofkip’? Juist de eco-kip is slecht voor het milieu

Burgers en vooral journalisten, geloof niet het onterechte beeld dat Wakker Dier schetst van de kippenteelt, zegt pluimveehouder Karel Kostelijk.

Ik lees meestal graag het hoofdredactioneel commentaar maar de mening onder de kop ‘Help de plofkip de wereld uit’ (Opinie, 13 augustus) vond ik eenzijdig en Trouw onwaardig.

Dat de commentator zo met de huidige vermenselijking van de veehouderij meegaat, bevreemdt mij. Natuurlijk kan alles altijd beter, in de veehouderij en in andere bedrijfstakken. Daarop is de journalistiek geen uitzondering. Het doet mij pijn dat de redactie de term ‘plofkip’ gebruikt. Die is briljant gevonden door de lobby tegen de veehouderij, maar ‘klimaatkip’ zou toepasselijker zijn.

De met ster geproduceerde langzamer groeiende kippen leggen immers een veel groter beslag op de aarde dan de snelgroeiende kippen. Want ze verbruiken meer voer en zorgen voor een hogere uitstoot en mestproductie per kilo geproduceerd vlees. Daardoor zijn ze veel slechter voor het milieu dan de snelgroeiende kippen.

Geen bedrijf kan zich zieke dieren veroorloven

Over dierenwelzijn kun je twisten, maar je moet natuurlijk zorg dragen voor een fatsoenlijk leven waarin van dierenleed geen sprake is. Op mijn bedrijf met snelgroeiende kippen heb ik een zichtruimte en als bezoekers komen kijken, hoor ik regelmatig: “Zo, dit ziet er toch heel anders uit dan die plofkippen die je op televisie ziet.”

Mijn reactie is dan dat mensen inderdaad zogenaamde plofkippen zien, maar dat wie ook maar een klein beetje nadenkt kan weten dat er niets klopt van de ‘stal-ellende’ waarover ook het Trouw-commentaar spreekt. De dieren die de anti-plofkiplobby laat zien, zijn ziek en kunnen niet lopen waardoor ze niet eten of drinken. Ze gaan dus dood, wat geen bedrijf zich kan veroorloven.

Aan dergelijke ‘stal-ellende’ heeft niemand iets en een boer zal er alleen al uit eigenbelang alles aan doen om dergelijke zieligheid bij zijn kippen te voorkomen. Het zou dan ook goed zijn als er meer mensen, inclusief journalisten, op de hoogte zouden zijn van het dierenwelzijn in de huidige pluimveehouderij. Want met name Wakker Dier schetst een zeer onterecht beeld, met de suggestie dat excessen deel uitmaken van de normale bedrijfsvoering.

Kippenvlees heeft de kleinste koolstofvoetafdruk

Gezien het laatste IPCC-rapport zullen we er alles aan moeten doen om de juiste klimaatmaatregelen te nemen en de sterproductie van kippenvlees en uw oproep om daarmee nog verder te gaan zijn een stap in de verkeerde richting.

Mensen zijn ook vleeseters en dan wil ik graag nog wijzen op het feit dat kippenvlees veruit de kleinste koolstofvoetafdruk heeft per kilo vlees. Voor het milieu is het dus het beste vlees dat je kunt nemen, al zou iets minder wellicht nog beter zijn.

