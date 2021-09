Pleidooi voor wet voltooid leven houdt in dat de samenleving zelfdoding gaat faciliteren

Voltooid leven vormt een struikelblok in de huidige kabinetsformatie – daarover is iedereen het eens. Wel lopen de opvattingen uiteen over het antwoord op de vraag of er nu wel, of juist niet een voltooid-levenwet moet komen, naast de al bestaande euthanasiewet.

Er is gewezen op het risico van ­juridisering en protocollering van zorg rond het levenseinde, op de complexiteit van een doodswens en het belang van een psychiatrische blik, op de wenselijkheid van een maatschappelijk debat over een waardig levenseinde en op de noodzaak van het serieus nemen van de existentiële eenzaamheid waaraan voltooid-levenmensen lijden.

Al deze perspectieven beschouwen de voltooid-levenproblematiek als een kwestie van euthanasie. Mijn perspectief is een ander: bij voltooid leven gaat het niet om euthanasie, maar om zelfdoding. Het pleidooi voor een voltooid-levenwet houdt dus in dat de samenleving zelfdoding zou moeten gaan faciliteren.

Praat niet mee

Ik was getroffen door een artikel over twee mensen bij wie de poging om hun leven te beëindigen was mislukt. Zij hebben uiteindelijk een modus vivendi gevonden om staande te blijven als zwaarmoedigheid en doodsverlangen hen (opnieuw) overvallen (Verdieping, 9 september). Het artikel eindigt met een paar do’s en dont’s als je met iemand in gesprek raakt over zelf­doding. En omdat ik de vraag om levensbeëin­diging bij voltooid leven opvat als een verzoek om hulp bij zelfdoding, pas ik die tips toe op de voltooid-­levendiscussie. De eerste is meteen de belangrijkste: praat niet mee. Toon begrip, maar maak duidelijk dat zelfmoord geen oplossing is.

Praat niet mee met iemand die lijdt aan existentiële eenzaamheid en om die reden sterven wil. De veelgehoorde opvatting dat je iemand ‘in de kou laat staan’ als je tegen een voltooid-levenwet bent, zoals ook Maarten van Boekel onlangs beweerde (Trouw, 14 september), draai ik om: je laat iemand in de kou staan als je zijn of haar beoordeling dat het leven geen zin meer heeft, bevestigt door mee te gaan met de stervenswens.

Een misverstand dat telkens de kop opsteekt in het publieke debat is dat het serieus nemen van de wens om het leven te beëindigen en het meegaan met die wens hetzelfde is. Maar dat zijn twee verschillende ­zaken. Het verlangen naar de dood kun je voor de volle honderd procent erkennen, en tegelijkertijd kun je weerspreken dat de dood een oplossing is voor ondraaglijk lijden. De tips voor een gesprek over zelfdoding vind ik aan mijn zijde: praat niet mee. Oordeel niet, luidt een ­andere tip. En: vraag verder.

Banden doorgesneden

Zelfbeschikking over het levenseinde wordt gezien als een zaak die alleen het individu betreft, maar dat is slechts ten dele het geval. Voor naasten kan levensbeëindiging van iemand die klaar is met leven net zo ingewikkeld zijn als zelfdoding. Iemand heeft namelijk, terwijl hij niet terminaal ziek is, zelf zijn stervensmoment gekozen en daarmee de banden doorgesneden met de mensen om hem of haar heen.

En als samenleving komen we in een spagaat terecht. Een eventuele voltooid-levenwet, die zelfdoding mogelijk moet maken, botst namelijk keihard met het suïcidepreventiebeleid. In het initiatiefwetsvoorstel ‘voltooid leven’ van Pia Dijkstra (juli 2020) geldt weliswaar nog een leeftijdsgrens van 75 jaar, maar het lijkt mij aannemelijk dat het leeftijdscriterium op termijn zal gaan sneuvelen.

Precies omdat sterven bij voltooid leven niet alleen het individu aangaat, maar ingrijpende gevolgen heeft voor de sociale en maatschappelijke context, pleit ik voor terughoudendheid. Praten over het doodsverlangen is geboden, maar een wettelijk kader creëren voor zelfdoding in de vorm van een voltooid-levenwet is voor de mensen die achter­blijven en voor onze samenleving ontwrichtend.

