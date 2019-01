Plastic uitbannen hoeft niet, slimmer toepassen moet wel

Zoals velen hoop ook ik de wereld beter achter te kunnen laten aan mijn (klein)kinderen. Bestaat er een discrepantie tussen mij als milieubewust persoon en als verkoper van plastic verpakkingen voor de voedselindustrie? Ik laat graag een geluid vanuit de industrie horen.

Plastic is milieuvervuilend. Leven in een consumptiemaatschappij is dit ook. We moeten ons afvragen in hoeverre de huidige situatie milieubelastend is. Het succes van plastic is vooral te danken (of te wijten) aan de combinatie van lage kosten, veelzijdigheid van het materiaal, de duurzaamheid en de kracht-gewicht ratio. De milieubelasting van de verpakking bedraagt vaak maar 1 procent van de totale milieubelasting (versus bijvoorbeeld meer dan 30 procent bij een glazen verpakking). Plastic verpakkingen zorgen ervoor dat jaarlijks 220 miljoen ton CO₂ wordt bespaard. De website van de Stichting Milieu Centraal verwoordt het pakkend: ‘Eten weggooien heeft een groter effect op het milieu dan besparen op verpakkingsmateriaal.’

Onnodig

Wel worden sommige verpakkingen onnodig dik geproduceerd of onnodig dik in relatie tot het product. Het is belangrijk dat onze industrie zich erop toelegt de huidige verpakkingen minder milieubelastend te maken. Twintig jaar geleden waren onze verpakkingen 1 mm dik, momenteel 0,5mm. Deze trend moeten we vasthouden; verpakkingen dunner, slimmer en daarmee minder milieubelastend maken.

Daarnaast is de plastic soep een serieuze bedreiging. In wetenschappelijk tijdschrift Science hebben onderzoekers getracht te bepalen in welke landen de plastic soep zijn oorsprong vindt. De top-19 van meest vervuilende landen zijn allemaal landen met internationaal gezien lage- of middeninkomens. Om de plastic soep bij de oorzaak aan te pakken moeten we de afvalsystemen in deze landen aan de gang krijgen. Dat betekent dat zij vooral gewezen moeten worden op het economisch te behalen voordeel bij recycling.

Bio-afbreekbare verpakkingen bestaan uit materialen die door bacteriën of schimmels in combinatie met zuurstof worden afgebroken. Helaas worden ze niet apart gehouden bij de afvalverwerking. En als het wel gescheiden wordt van ander plastic, valt het veelal niet te verwerken door de afvalverwerkers. Onderzoek in opdracht van de rijksoverheid concludeert dat bio-afbreekbare plastic ‘geen meerwaarde heeft bij de toepassing als consumentenverpakking. Het is geen oplossing voor de plastic soep, voldoende zuurstof ontbreekt namelijk in de oceaan.