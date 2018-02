Het Plakkaat van Verlatinghe is een belangwekkend stuk uit de vaderlandse geschiedenis

Zelfs Rembrandts Nachtwacht, de gedoodverfde winnaar, werd verslagen door dit stukje amper leesbaar papier. Het had in de ronde daarvoor al onder meer Anne Frank, Max Havelaar en Het Wilhelmus achter zich gelaten. Deze week werd bekend dat het Plakkaat vanwege de overwinning een eigen postzegel krijgt.

De keuze voor dit historische document past bij de opleving van de discussie over wat ons bindt, in het verleden en het heden. Die discussie over de Nederlandse identiteit en wat die inhoudt, neemt steeds grotere proporties aan. Dat we daarbij naar het verleden kijken, en met name naar de Tachtigjarige Oorlog en Gouden Eeuw, die ene eeuw waarin we opeens op vele fronten voorop liepen in de wereld, ligt voor de hand.

Toch zal menig kijker zich verbaasd hebben afgevraagd wat dit Plakkaat eigenlijk was. Dat het papier staat voor de eerste stap op weg naar zelfstandigheid van de Lage Landen zullen maar weinig mensen uit zichzelf hebben geweten. In het Plakkaat uit 1581 wordt de Spaanse koning Filips II door acht noordelijke provinciën (waaronder Vlaanderen en Mechelen) afgezet, omdat hij geen goede koning voor hen was. Zeven jaar later werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht.