PKN zet goede stap voorwaarts

Die moet een stuk slanker worden: het aantal regionale vergaderingen (de classes) wordt teruggebracht van 75 naar 11. Aan het hoofd van elke classis, die bestaat uit afvaardigingen uit plaatselijke kerken, komt een zogenoemde classispredikant. In de wandelgangen wordt die overigens vaak ‘bisschop’ genoemd. Maar de synode wilde die rooms klinkende titel niet op de nieuwe functie plakken. Jammer, ‘bisschop’ klinkt een stuk aansprekender dan ‘classispredikant’.

De wijziging maakt deel uit van een vernieuwingsoperatie die de PKN een tijd terug heeft ingezet. De kerkelijke krimp drukt op veel plaatselijke gemeenten: in lang niet alle gemeenten is genoeg geld om een predikant te kunnen betalen, vacatures in kerkenraden kunnen soms maar moeizaam worden ingevuld, samenwerking met andere kerken wordt steeds gebruikelijker, maar wordt tegelijkertijd gehinderd door kerkelijke regels. En intussen is er nog steeds een forse vergaderdruk. Een veelzeggende verzuchting die in kerkelijke kringen nog wel eens te horen valt: “We vergaderen tot we vergaderd worden.”

Waar de PKN lange tijd veel energie stak in het overeind houden van kerkelijke structuren, is de focus nu verlegd: minder vergaderen

Maar er zijn dingen aan het veranderen. Waar de PKN lange tijd veel energie stak in het overeind houden van kerkelijke structuren, is de focus nu verlegd: minder vergaderen, een slankere kerkstructuur, meer ruimte voor vernieuwing en samenwerking. Een tijdlang werd de kerk getekend door tobberij over hoe het toch allemaal verder moet met die krimpende kerk. Ook dat is aan het veranderen. De kerkleiding heeft een veel meer ontspannen houding aangenomen: ja, de kerk krimpt, daar zijn we niet blij mee en we proberen er verandering in te brengen, maar laten we niet somberen en onze energie vooral gebruiken om nieuwsgierig te onderzoeken hoe we in de toekomst vorm kunnen geven aan ons kerkelijk leven. Een houding, kortom, die niet over vorm maar over inhoud gaat. De tientallen pioniersplekken, waar nieuwe vormen van kerk-zijn worden uitgeprobeerd en die de kerk in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en gestimuleerd, zijn daar ook een bewijs van.

De besluiten die de PKN vorige week heeft genomen zijn, in de woorden van PKN-voorman René de Reuver, ‘een middel om ruimte te scheppen voor inhoud, om kerk te kunnen zijn in deze tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen’. Dat kan alleen maar worden toegejuicht.

