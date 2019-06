Pionieren is nodig, maar verbondenheid hoort bij de kern van de kerk

De Protestantse Kerk in Nederland probeert ­nadrukkelijk mensen buiten de kerk te bereiken. Ze doet dat sinds enige ­jaren vooral met ‘pioniersplekken’: ­experimentele ‘kerkplekken’, vaak laagdrempelig, met minder traditionele vormen, gericht op nieuwe doelgroepen. Die pioniersplekken werden opgestart vanuit gewone gemeentes. Nu, na een aantal jaar, willen sommige succesvolle pioniersplekken, vaak om praktische en organisatorische redenen, zelfstandig verder. Begrijpelijk en waarschijnlijk ook verstandig.

Morgen spreekt de synode, het landelijk bestuur van de PKN, hier verder over. De PKN wil die verzelfstandiging mogelijk maken en spreekt van een ‘Mozaïek van kerkplekken’: gewone ­gemeentes en pioniersplekken naast ­elkaar. Het klinkt rationeel en sympathiek. Maar het ondermijnt de kerk. Bovendien: alle winst van het pionieren dreigt zo verloren te gaan.

Pragmatisch

Want wat maakt de kerk tot kerk? Zij is wezenlijk gemeenschap, onderling hecht verbonden, één algemene of ­‘katholieke’ gemeenschap voor alle mensen. Dat onderschrijft de PKN, want ook zijzelf vraagt naar het eigene van de kerk in haar bezinning op pioniersplekken. Maar de benadering is vooral pragmatisch. Dat maakt haar gevoelig voor modes en trends als het bewieroken van start-ups en ondernemerschap, en een anti-institutioneel, anti-elitair sentiment (kerk als beweging, lageropgeleide pioniervoorgangers).

De roep om zelfstandigheid en zelfredzaamheid is in dit opzicht ook veelzeggend. Dat men zelfs openstaat voor een zekere concurrentie tussen gemeentes en kerkplekken is een teken dat de kerk als één hechte gemeenschap onder druk komt te staan. Dat is in zekere zin ook gegeven met de doelgroepenbenadering van het pionieren.

Het pionieren is goed en nodig. De kerk blijkt maar een beperkt deel van de ­samenleving te bereiken, zo wees ­onderzoek uit. Ze maakt dus die pretentie om gemeenschap te zijn voor alle mensen allang niet meer waar. Ongewild was zij, scherp gezegd, teveel incrowd, teveel ‘ons soort mensen’. Evengoed een beperkte doelgroep dus. Zo lastig is het blijkbaar om werkelijk kerk te zijn. Dat onderzoek vormde ook een belangrijke motivatie voor het pionieren: mensen bereiken waar kerk en evangelie nu aan voorbij gaan. Als een noodmaatregel, ten dienste van het ­geheel, om meer kerk te zijn.