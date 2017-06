Pinksteren is het mooiste feest

En dat terwijl er (in binnen- en buitenland) talloze vrije scholen zijn die Pinksteren als volwaardig jaarfeest vieren. Waarbij alle kinderen in het wit gekleed met kransen in het haar al zingend de dans rond de meiboom uitvoeren. Met een bruid en een bruidegom (in de kleuterklas) die toegezongen worden door leerlingen en ouders, meestal ook een aantal van hen vrolijk musicerend.

Bij de afsluiting van het feest worden steevast twee witte duiven losgelaten, als symbool voor het Woord dat de wereld inging.

Het is het mooiste feest, want zonder Pinksteren waren we nergens van op de hoogte geweest

Sommige vrije scholen hebben het Pinksterfeest afgeschaft vanwege toenemende druk op de leraren. Gelukkig is de school van mijn kinderen het Pinksterfeest altijd blijven vieren. Om met een bevlogen leraar van weleer te spreken: 'Het is het mooiste feest, want zonder Pinksteren waren we nergens van op de hoogte geweest!'

