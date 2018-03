Piketty beschrijft ook de Amsterdamse kaste van huizenbezitters

In de twintigste eeuw leek het met die dynamiek mee te vallen, schrijft Piketty, maar dat komt doordat er in de Eerste Wereldoorlog zoveel kapitaal verloren was gegaan. Zo begonnen we gelijker.

Dat effect is uitgewerkt, constateert de Fransman. Geërfd vermogen krijgt weer de overhand op vermogen dat je met werken kunt verdienen. De verschillen tussen rijk en arm moeten daardoor wel steeds groter worden.

Je leest vaak dat Piketty vooral de situatie in Frankrijk, Engeland en de VS beschrijft. Een opmerking die de leek alleen al overtuigt omdat de ongelijkheid in die landen zo zichtbaar is. In Parijs schijn je überhaupt niet aan een woning binnen de périférique te komen als je familie niet al zo’n pand bezit. In Londen, waar Margaret Thatcher een groot deel van de sociale huurwoningen in de jaren tachtig te koop aanbood (‘You have the right to buy!’), zijn ietsje lageropgeleiden door de absurd hoge huren allang uit de stad verdreven, terwijl oliesjeiks de duurste panden hebben opgekocht als investeringsobject. Inmiddels schijnen er in Londen ook alweer slums voor te komen. Hele families hokken als vanouds in veel te kleine huurwoningen. “De Victoriaanse achterbuurten zijn weer terug”, kopte The Guardian vorige maand.

Héb je al een huis, dan koop je er nog een etage bij. Om te verhuren

Mooie erfenis Allemaal heel anders dan in Amsterdam, dacht ik altijd, de stad die bekendstond om dat fantastische systeem van sociale woningbouw. Stond, want elke Amsterdammer ziet dat onze hoofdstad almaar meer op Londen gaat lijken. En dat niet alleen omdat Amsterdam naar Londens voorbeeld een deel van de sociale huurwoningen te koop heeft gezet, maar vooral omdat de voorraad koopwoningen vliegensvlug is opgekocht door grote en ook kleinere beleggers. Kapitaalkrachtige Amsterdammers grepen hun kans, kochten naast hun eigen woning nog een etage op, gaven die een likje verf en verhuurden die aan hun studerende kroost, plus nog wat jongens en meisjes die 600 euro per maand ophoesten voor een bezemkast. Handige investering. En een mooie erfenis voor de kinderen. Maar werkenden zonder startkapitaal en studenten zonder de juiste contacten komen er niet tussen. Natuurlijk proberen Amsterdamse bestuurders het tij te keren. Bij het IJ moeten straks 28 hoge woontorens verrijzen. “Belangrijk voor alle woningzoekenden”, schrijft de gemeente onder een gestroomlijnd YouTubefilmje.