Pieter Omtzigt, de pitbull en underdog, is buiten het CDA al op het schild gehesen

In het sportloze coronatijdperk waren spanning en vertier ver te zoeken. En nu met de autosport een voorzichtige herstart van het competitieve element wordt geprobeerd, is het er niet beter op geworden: de overheersing van de Mercedes-bolides belooft ons een saaie zomer. Maar onverwacht duikt uit het deprimerende schuim der dagen een titanenstrijd op. Geen echte sport, dat niet, maar het volk dat brood en spelen wil, kan een homp rood vlees best gebruiken in zijn gedeserteerde arena.

De leiderschapsverkiezing bij het CDA trekt nu alle aandacht in dit bloedeloze jaar. En terecht. Alle ogen zijn nu gericht op het broedergevecht, nu dat (alweer) de vrouwelijke component, in de persoon van Mona Keijzer, door de CDA-leden is weggestreept. Je zult maar in de modieuze schoenen staan van ex-favoriet Hugo de Jonge toen de uitslag van de eerste ronde bekend werd gemaakt: de finishlijn op nog maar een borstlengte en dan stranden op 1,3 procentpunt van die streep!

Dat outsider Pieter Omtzigt nog op een respectabele afstand achter De Jonge ligt is geen garantie voor de toekomst van de coronaminister. Omtzigt is niet alleen bekend van zijn opzienbarende talent om zich in zijn prooi vast te bijten, maar lijkt met minister van financiën Wopke Hoekstra en Mona Keijzer een krachtig triumviraat te gaan vormen. Maar misschien nog belangrijker is de steun buiten het CDA die hem van links tot rechts plotseling wordt verleend.

Oei, wie liegt?

Het begon zaterdag bij een actie van de Volkskrant die verdacht veel op een (onbedoelde?) actie beschadiging van De Jonge ging lijken. In een interview vertelde Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor ­Intensive Care dat hij door de ambtenaren van het ministerie van volksgezondheid zwaar onder druk werd gezet om minister De Jonge tijdens een Kamerdebat uit de problemen te helpen. Hij moest verklaren, terwijl hij het niet wist, dat 1600 ic-bedden op 1 april (!) klaar zouden zijn.

Bij ‘Nieuwsuur’ waren ze er zondag als de kippen bij om de minister op de gril te leggen. Helemaal niet waar, zei een zichtbaar nerveus geworden De Jonge. Oei, wie liegt?

Op de andere tv-zender werd de kwestie door Jeroen Pauw onmiddellijk opgepikt in een interview met premier Rutte. Pauw: “Als je het interview leest, kun je ook denken: Hugo de Jonge heeft de Kamer vals voorgelicht”. Nog eens oei. Gisteren, op pagina 2 van nog steeds de Volkskrant, werden door Aleid Truijens de loftrompetten bespeeld ter eer en meerdere glorie van kandidaat Omtzigt. De columniste noemde meer dan twintig redenen voor het CDA om voor Omtzigt te kiezen. Daarbij komt dat aan de andere kant van het politieke spectrum, meer naar rechts zeg maar, de site GeenStijl al dagen bezig is om zijn liefde voor Omtzigt te verklaren.

Het lijkt er dus op dat buiten het CDA de nieuwe politieke leider van die partij al op het schild is gehesen: Pieter Omtzigt, pitbull en underdog tegelijk. Nu maar kijken of men intern die druk kan weerstaan bij die partij.

