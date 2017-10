Phillip Cocu puzzelt met de beperkingen van zijn team

Ik vreesde niet direct voor een ontslag, volgens de gekende sjablonen, van Cocu. Daarvoor is de clubleiding van PSV kalm genoeg. Meer, en al langer, maakte ik me zorgen over zijn welbevinden. Vroeg in het vorige seizoen schreef ik dat Cocu weg moest bij PSV, voor zijn eigen bestwil.

Lees verder na de advertentie

Zó verrassend was de uitschakeling in de voorronden van de Europa League door nota bene NK Osijek uit Kroatië niet

Zijn denkniveau, als de in de hoogste top gevormde oud-speler én de enige trainer die dit decennium met een Nederlandse club de tweede ronde van de Cham­pions League bereikte, lag hoger dan dat van zijn spelers, misschien wel te hoog, redeneerde ik. PSV, toen al minder, werd er voor dit seizoen nog minder op. Ik kon me in de laatste veertig jaar geen minder PSV voor de geest halen en ik kan dat nu, koploper of niet, nog steeds niet.

Zó verrassend was de uitschakeling in de voorronden van de Europa League door nota bene NK Osijek uit Kroatië niet. PSV speelde met zijn vlakke karakters zonder besef van het belang. Het moet voor Cocu een diepe wond zijn. Hij was óók, als de pure prof van vroeger, de enige trainer in Nederland geweest die had uit­gestraald dat alleen in Europa ­wezenlijke progressie kan worden geboekt.

In praatprogramma’s kun je de vraag toch weer horen: of het niet ook een voordeel voor Ajax en PSV kan zijn dat ze geen Europees voetbal spelen? Het is een vreselijke vraag, een onnozele ook. Het is voor topclubs en spelers, in de graduaties van het voetbal, ronduit verschrikkelijk dat ze niet in Europa spelen, dat ze er niet kunnen leren, dat ze er geen signalen krijgen over hun kracht, of meer het gebrek eraan.

Ik weet zeker: de vraag, de ­suggestie alleen al, gaat Phillip Cocu door merg en been.