Persoonlijke ontboezemingen horen niet thuis in de publieke arena

De tribunes van de stadions, de grote pleinen van de stad, de digitale arena’s zijn één groot bonzend hart. De massa bezit een kracht, die de enkeling niet heeft. Een golf van goedgeefsheid, een zwembad vol warmte, een zee van troost. Maar ook: een kreet om oorlog, een muur van haat, een storm van waanzin. Het publiek, de massa, is een onberekenbaar monster. Daar ga je als individu voorzichtig mee om.

Mensen gedijen het best in een kleine groep. Gezin, familie, vriendenkring. In die cirkel kennen we elkaar, is er – idealiter – wederzijdsheid en vertrouwen. Je geheimen en problemen zijn er veilig. De kring is niet gesloten, maar laat ruimte. Gaat er iets fout in de relatie tot een lid van de groep, dan zoek je een toevlucht bij een ander lid of bij een vertrouwde nieuweling. Alleen zo zijn we als individu in staat onszelf en onze naasten overeind te houden in de massa. Privé en publiek zijn gescheiden. Wat in mijn privé-ruimte gebeurt gaat het publiek niets aan.

De scheiding tussen publiek en privé is niet alleen poreus geworden, maar volkomen lek.

U begrijpt waarschijnlijk al waar ik naar toe wil. De scheiding tussen publiek en privé is niet alleen poreus geworden, maar volkomen lek. Sinds de massamedia overal camera’s en microfoons plaatsten, sinds de behoefte aan 10 minutes of fame een mensenrecht werd, is niemand meer veilig, zijn krachten aan het werk die kwetsbare enkelingen de arena in dwingen. Hun privé-emoties en kwetsuren zijn water voor het dorstige publiek. Veiligheid en vertrouwen moeten het afleggen tegen de behoeften van de massa. Soms lopen de behoeften van het individu en de massa schijnbaar parallel, voeden ze elkaar. Het is een rare kluwen van exhibitionisme, zendingsdrang, martelaarschap en sensatiezucht.