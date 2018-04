Perronmeubilair met meer comfort, maar nu nog niet

Het Engelse woord voor 'comfort' is precies hetzelfde, met dezelfde betekenis: a state of physical ease and freedom from pain or constraint. In het Engels heeft het nog een belangrijke tweede betekenis, namelijk van 'troost'.

Hoe dan ook, het was met enige verwachting dat er op mijn treinstation, dat van Utrecht Overvecht, ineens een canvasdoek werd opgespannen met de mededeling: 'Nu nog wat ongemak. Straks meer comfort. Nieuw perronmeubilair op dit station.'

Intussen was men al begonnen het oude meubilair te verwijderen; dat meubilair bestond uit een rij van half open abri's van glas met daarin stalen banken. Eén van de abri's was met een glazen deur afgesloten, daar kon je nog het warmst op je verlate trein wachten, hoewel ook deze behuizing niet tochtvrij was.

Ja, erg comfortabel was het inderdaad niet, die banken van staal waren koud en hard, en heel de bevolking moest weer lijden onder de voorgeschreven vandaalbestendigheid.

Hadden we iets misdaan? Verdienden we straf? Moesten we met Spartaanse middelen heropgevoed worden?

Die verwijdering vond in de late wintermaanden plaats, zodat je als reiziger hoopte op een snelle vervanging door meubilair met meer comfort en hoewel ik niet rekende op leunstoelen en sofa's in een huiskamerachtige setting, keek ik toch erg op van wat er alvast aan nieuw comfortabel perronmeubilair werd gepresenteerd: een kale betonnen bank zonder rugleuning en zonder behuizing.

Was het aangekondigde comfort cynisch bedoeld?

Of - en dat wil ik niet helemaal uitsluiten - komt er nog iets moois bij, want elders op het perron liggen de werkzaamheden al tijden stil, wat op zich een blunder in de planning lijkt.

'Nu nog wat ongemak. Straks meer comfort.'

Waaruit zou dat comfort kunnen bestaan als je de beschutting hebt weggenomen? Als je de wachtenden hebt blootgesteld aan de elementen. Boven het eilandperron tussen de sporen zweeft nog een overkapping, waar de wind overigens genadeloos onderdoor jaagt, maar aan de zijde van de woonwijk is het perron alleen nog maar door een heg geflankeerd.