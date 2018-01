Perfectionisme is vaak een overlevingsstrategie

“Vaak ben je zelf de bron van je perfectionisme”, zegt lector Van der Stel in het artikel ‘Perfectionisme, volksziekte van een nieuwe generatie’. Het onderzoeken van ontstane normen en waarden kan inderdaad zeer inzichtgevend zijn en ‘goed genoeg is goed genoeg’ is een bewezen effectieve therapeutische richting tegen perfectionisme.

Als aanvulling op Van der Stel wil ik benoemen welke bijklank ik echter ook in zijn uitspraak en de genoemde zelfhulptips hoor: de oorsprong van je perfectionisme ligt in jezelf, de oplossing ook. Mijns inziens vormt dat juist de wurgende knoop waar in onze tijd menig mens in vast zit. Mijn punt is dat ‘maak iets van je leven’ – ooit wellicht bedoeld als aanmoediging, ruimte brengend, een kans en vrijheid – vaak wordt beleefd als verstikkende opdracht en voorwaarde om te slagen in het leven.

Dat de oorsprong van perfectionisme in jezelf ligt en de oplossing ook, is mijns inziens de wurgende knoop waar menig mens in vast zit.