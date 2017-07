Pensioenfonds, stop met beleggen in de tabaksindustrie

Er zijn weliswaar handige tools als de Eerlijke bankenwijzer of de Eerlijke Verzekeringswijzer, maar die zijn te globaal om op iedere vraag een antwoord te geven. De bekendmaking van ABN Amro dat de bank zich terugtrekt uit de tabaksector is verrassend.

Verrassend, omdat de nietsontziende praktijken van de tabaksindustrie al decennialang bekend zijn: de marketing die zich doelbewust richt op jongeren, de additieven die het roken aantrekkelijk moeten maken, de enorme gezondheidsschade en alle daarbij behorende verdriet. Welke fatsoenlijke bank laat zich daar nou mee in?

Het zou andere financiële instellingen sieren als ook zij de verklaring van ABN Amro ter harte nemen

Feit is dat tabak nog steeds wordt gezien als een ‘gewoon’ product waarin dus belegd kan worden. Maar geld is meer dan een middel om louter rendement mee te behalen. Het is ook een middel om de samenleving net iets mooier mee te maken, een middel om morele of ethische keuzes tot uitdrukking te brengen. Daarom is het niet zonder betekenis dat ABN Amro tabak in de ban doet, hoezeer het ook verleidelijk is dit af te doen als louter een pr-stunt: de bank heeft immers niet zoveel geld uitstaan in de tabaksector.

Het zou andere financiële instellingen sieren als ook zij de verklaring van ABN Amro ter harte nemen: roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte.

Avontuur Nu richt de aandacht zich vooral op het grote ambtenarenpensioenfonds ABP: dat blijft nog steeds beleggen in tabak. Van de pensioengelden van bijvoorbeeld onderwijzers en leraren wordt dus een sector gesteund die handelt in een dodelijke, verslavende gewoonte. Is dat wel te verenigen met wat veel pensioeninleggers als wenselijk zien? Het is ook ongerijmd omdat twee jaar geleden juist het ABP goede sier maakte door zijn portefeuille stapsgewijs te gaan verduurzamen, onder andere door de CO2-uitstoot van ABP-beleggingen te verminderen, zonder grote gevolgen voor de rendementen, zo had jarenlang proefdraaien met een dummyportefeuille geleerd. “Het is een avontuur”, zei toen ABP-voorzitter Corien Wortmann in deze krant. “Maar wel een dat is gebaseerd op onderzoek.” Dat avontuur heeft tot op heden geen brokken opgeleverd. De oproep aan het ABP om uit tabak te stappen, is daarom begrijpelijk, maar geldt natuurlijk voor alle financiële instellingen. Geld verdienen aan andermans ellende gebeurt al genoeg. En als het anders kan, dan moeten we daar gewoon voor kiezen. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook: ABN AMRO stapt uit tabaksector

