Pelgrimage op de fiets: zo gaat de Trouw-lezer duurzaam op reis

Vakantie in eigen dorp

Het was misschien wel onze leukste kampeervakantie ooit: op de boerencamping hemelsbreed nog geen kilometer van huis. De kinderen in de bakfiets en gaan. Vrienden en familie verklaarden ons in eerste instantie voor gek, maar wij hadden de tijd van ons leven. We zagen onze eigen leefomgeving eens op een heel andere manier en dat was verrassend leuk. Medecampinggasten tipten ons zelfs een hele leuke pluktuin die wij niet eens kenden. En als bleek dat we wat vergeten waren of als er een wasje gedraaid moest worden, gingen we gewoon even naar huis. Deze kampeervakantie (2020) smaakte naar meer. Ons dorp telt twee campings, dus dit jaar gaan we naar de andere. Deze is een kilometer verder dan de vorige, dus qua duurzaamheid gaan we er wel op achteruit…

Johanna Kommerie Damwâld

Tandem te koop

Drie jaar geleden keek ik tegen mijn gewoonte in op het prikbord van de supermarkt en trof een briefje met ‘tandem te koop’. Al een tijd kon ik (50+) het tempo van mijn vriend niet meer bijhouden, en hoewel deze laatste aanvankelijk weinig interesse had, belden we naar het telefoonnummer op het kaartje. De tandem bleek van een vrouw van wie de man een paar jaar daarvoor was overleden. Ze had warme herinneringen aan de tochten die ze hadden gemaakt. Het proefritje maakte enthousiast en de beslissing was snel genomen. Soms maken we een langere tocht, maar meestal fietsen we naar een landelijk gelegen dorp in de buurt om daar boodschappen te doen. Vaak ontlokken we een glimlach, bij kinderen vooral verbaasde blikken. Het gaat net zo snel als een elektrische fiets, maar is veel gezelliger. En we rijden tegenwoordig weer zonder problemen even hard.

Louise Bredero Warnsveld

Lentehemel

Kort na de coronamaatregelen werden we beloond met uitzonderlijk heldere voorjaarsluchten. Gefascineerd staarde ik naar de hemel en zag het met eigen ogen. Dag na dag geen enkele vliegtuigstreep. Tijdens onze coronawandelingen werden zuslief en ik het er al gauw over eens: geen snelle cityhopper naar onze volgende reisbestemming maar over land. Met de trein dwars door Europa. Vorige zomer waren we er eindelijk klaar voor. We mochten weer onbeperkt reizen. Onze eerste avontuur op het spoor voerde ons richting Zwitserland. Van daaruit door naar Italië en na een pitstop in Slovenië naar de Balkanlanden helemaal tot aan Turkije. Afgelopen voorjaar was het tijd voor deel twee. Zigzaggend door Scandinavië richting de Baltische staten en een stukje Oost-Europa. De hele reis was on-ver-ge-te-lijk. Een van onze absolute hoogtepunten beleefden we hoog in de Noorse lucht. Op de top van Mount Ulriken keken we uit over de fjorden en naar boven. Een oude bekende staarde naar ons terug: een diepblauwe lentehemel.

Wasima Khan Den Haag

Buitenland Ameland

Wij zijn de afgelopen drie jaar met ons gezin op de fiets op vakantie gegaan naar onder meer Noordwijkerhout. Van Den Haag 26 kilometer langs de zee, door de duinen en langs bloemenvelden. Daar blijven wij twee nachtjes logeren in een hotel. Veel fietsen in de groene omgeving. Onze zoon van 16 vindt het echt geweldig. Terwijl wij vroeger twee keer per jaar naar Frankrijk of Spanje vlogen, ontdekken wij nu met veel plezier de steden in de buurt op de fiets. Komende zomer wel naar een ‘ander land’, namelijk Ameland. Wij hebben onze auto weggedaan en maken nu gebruik van de OV-dalurenkaart, buiten de fiets als centraal vervoermiddel. Als wij iets verder gaan, nemen wij de trein. Geen vakantie-, Schiphol- of filestress, maar bewuster genieten.

Fam. N. Martron Den Haag

Dank, IND

In de zomer van 2016 vloog ik voor het eerst naar het Schotse Glasgow, waar ik mijn vriend zou ontmoeten. Op een stedentrip naar Londen na had ik nog niet eerder gevlogen, maar na die zomer zou ik meerdere keren per jaar het vliegtuig instappen om hem te kunnen zien. Andersom zocht hij mij ook regelmatig op in Nederland. Klimaatvriendelijk was dit bepaald niet; we vlogen op elk vrij moment naar elkaar toe, waardoor we soms al het vliegtuig namen voor een kort weekend samen. Met het openbaar vervoer was dat niet mogelijk geweest. Omdat wij beiden geen rijbewijs hadden (en hebben) bleef het vliegtuig als enige optie over. Sinds begin april is daar gelukkig verandering in gekomen. Op dit moment wonen we samen in Nederland, we kunnen binnenkort zijn verblijfsvergunning ophalen. Dankzij het IND zal onze ecologische voetafdruk binnenkort een stuk kleiner zijn.

Inge Kleefman Amersfoort

Pelgrimage op de fiets

Nee, ons reisgedrag is de laatste tijd niet veranderd: te voet, per niet-elektrische fiets en per trein, eventueel met (vouw)fiets. Een auto is iets uit de vorige eeuw. Een bijzondere reis was afgelopen augustus een fietspelgrimage van Trier naar de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe. Uit alle 4 windstreken ontmoetten we elkaar op de Marktplatz. Mooie ontmoetingen onderweg met (Duitse) medepelgrims en met gemeenten op de route, waar we gastvrij onthaald werden.

Joke Koelewijn Naarden