Peerreview is vooral belastend

Het 'experiment' van Alexander Rinnooy Kan en Stefan Wirken, om studenten in het hoger onderwijs elkaars werk te laten beoordelen, is aan de Universiteit Utrecht al een jaar of vijftien staande praktijk. Peerreviews spelen daarin een belangrijke rol.

De ervaring heeft ons geleerd geen al te hoge verwachtingen te koesteren. Universiteiten zijn in dezelfde tijd namelijk niet alleen stevig gegroeid, maar ook behoorlijk verschoolst. Een moordend tempo, strikte deadlines, beperkende formats waarmee gewerkt wordt en andere keurslijven hebben studenten geleerd 'binnen de lijntjes te kleuren'.

'Moet ik dit weten voor het tentamen?' 'Wat moet ik opschrijven om een voldoende te halen?' Niemand wil het risico lopen om een negatief BSA (bindend studieadvies) te krijgen omdat hij wat langer over een opdracht doet. Om binnen dat regime uitdagend onderwijs te bieden is op zichzelf een uitdaging.

Dat peerreviewen tijdwinst oplevert, is meestal een illusie

Studenten elkaars werkstuk laten beoordelen is alleen zinvol wanneer je precies aangeeft waarop ze elkaar moeten beoordelen én wanneer er een docentbeoordeling naast staat. Dat komt doordat studenten het gevoel hebben dat alleen dat telt. Je wordt immers door de docent afgerekend.

Dat peerreviewen tijdwinst oplevert, is dus meestal een illusie. De docent moet nu namelijk het werkstuk én de peer-beoordeling beoordelen. Dat het leidt tot een kritische visie is helaas ook lang niet altijd het geval, zeker niet in de bachelorfase van de studie, waarin de ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid bijzonder klein is. Het werkt eigenlijk alleen als je met een kleine groep intrinsiek gemotiveerde studenten te maken hebt, die zich in hoge mate voor een bepaald vak interesseert en al behoorlijk zelfstandig kan werken.

Tot slot een kanttekening bij de analogie met het 'wetenschapsbedrijf', waarin peerreview de standaard is. Ook het wetenschapsbedrijf is de afgelopen twintig, dertig jaar geëxplodeerd. Er zijn honderdduizenden wetenschappers, alleen al in mijn discipline (sociale wetenschappen), tienduizenden tijdschriften, en voor iedereen geldt: publish or perish. Dit betekent dat een gemiddelde wetenschapper overspoeld wordt met verzoeken om manuscripten te reviewen. Dat het reviewproces daardoor aan zorgvuldigheid heeft ingeboet, is genoegzaam bekend.

In een ideale wereld is peerreview dus een prachtig instrument. In de werkelijkheid waarin wij leven, moet je twee keer nadenken voordat je het gebruikt.

